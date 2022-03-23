Окупанти намагаються заселитися в соцоб’єктах ЗАЕС

Російські загарбники намагаються заселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Рашистські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС".

Деталі: Повідомляється, що наразі колонами з 4 джипів вони під'їжджають до готелів міста та намагаються заселити туди своїх солдатів.

Що було раніше: Зранку в неділю 20 березня окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Мер закликав містян швидко виходити на акції протесту.

Того ж дня мешканці Енергодару вийшли на мітинг проти свавілля російських окупантів, які викрали заступника мера Івана Самойдюка.