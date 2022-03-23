Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС
Среда, 23 марта 2022, 14:27
Российские захватчики пытаются заселиться в социальных объектах Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.
Источник: Энергоатом в Telegram
Дословно Энергоатом: "Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС".
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Детали: Сообщается, что сейчас колоннами из 4 джипов они подъезжают к отелям города и пытаются заселить туда своих солдат.
Что было раньше: Утром в воскресенье 20 марта оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Мэр призвал горожан быстро выходить на акции протеста.
В тот же день жители Энергодара вышли на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.
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