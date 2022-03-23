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Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 14:27

Российские захватчики пытаются заселиться в социальных объектах Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС".

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Детали: Сообщается, что сейчас колоннами из 4 джипов они подъезжают к отелям города и пытаются заселить туда своих солдат.

Что было раньше: Утром в воскресенье 20 марта оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Мэр призвал горожан быстро выходить на акции протеста.

В тот же день жители Энергодара вышли на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.

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Темы: Энергодарвойнаоккупация
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