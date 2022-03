Міністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 23 березня особисто відвідав Київ для зустрічі з українським колегою, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів.

Як пише "Європейська правда", про це він та міністр оборони України Олексій Резніков повідомили у своїх Twitter.

Останній раз перед цим Анушаускас був у Києві у грудні 2021 року.

Lithuania supports Ukraine not only in words. Personal visit of @a_anusauskas is testament to consistent support of 🇺🇦 by 🇱🇹 Government & 🇱🇹 people. BTW, it was 🇱🇹 who gave us the first Stingers. I’m grateful to our friends & partners for their courageous & brave stance! 🇺🇦🤝🇱🇹 https://t.co/cv0VpRwokq pic.twitter.com/0YffK08Mh4

"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса - це свідчення послідовної підтримки України урядом і народом Литви", - прокоментував Резніков, нагадавши, що Литва першою передала Україні переносні ЗРК Stinger.

Today I went to Kyiv to meet 🇺🇦DefMin @oleksiireznikov. We spoke about the defence of Kyiv & Ukraine, minister showed me a lot.



They say I am the first visiting Defence Minister since the start of the war. You have to start somewhere. 🇱🇹🇺🇦Sovereign states continue to cooperate. pic.twitter.com/5nughQk7fn