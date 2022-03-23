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Міністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 20:08
Резніков з Анушаускасом на набережній Києва. Фото: twitter-сторінка Резнікова

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 23 березня особисто відвідав Київ для зустрічі з українським колегою, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів. 

Як пише "Європейська правда", про це він та міністр оборони України Олексій Резніков повідомили у своїх Twitter. 

Останній раз перед цим Анушаускас був у Києві у грудні 2021 року. 

"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса - це свідчення послідовної підтримки України урядом і народом Литви", - прокоментував Резніков, нагадавши, що Литва першою передала Україні переносні ЗРК Stinger.

Нагадаємо, 15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр Польщі. 

Того ж дня приїздив міністр закордонних справ Литви, але його зустріч з українським колегою відбулася у Львові

21 березня прем’єр Словенії Янез Янша повідомив, що країна невдовзі поверне своїх дипломатів до Києва

Теми: ЛитваМіноборониКиївобстріл
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