Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 19:08
Міністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли
Резніков з Анушаускасом на набережній Києва. Фото: twitter-сторінка Резнікова

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 23 березня особисто відвідав Київ для зустрічі з українським колегою, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів. 

Як пише "Європейська правда", про це він та міністр оборони України Олексій Резніков повідомили у своїх Twitter. 

Останній раз перед цим Анушаускас був у Києві у грудні 2021 року. 

Реклама:

"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса - це свідчення послідовної підтримки України урядом і народом Литви", - прокоментував Резніков, нагадавши, що Литва першою передала Україні переносні ЗРК Stinger.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр Польщі. 

Того ж дня приїздив міністр закордонних справ Литви, але його зустріч з українським колегою відбулася у Львові

21 березня прем’єр Словенії Янез Янша повідомив, що країна невдовзі поверне своїх дипломатів до Києва

Теми: ЛитваМіноборониКиївобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: