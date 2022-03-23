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У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

Мазуренко Альона Середа, 23 березня 2022, 20:55

У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Джерело: The Insider

Дослівно: "Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.

З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані".

Деталі: До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".

Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії.

Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

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Дослівно: "Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії, як обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти".

Що було раніше: Від початку війни в Україні російські окупанти вбили кількох журналістів: під Ірпенем убитий на блокпосту відеожурналіст Брент Рено, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Також загинув в Україні фотожурналіст та оператор Fox News П'єр Закжевський, разом із ним загинула українка, фіксерка Олександра Кувшинова.

Крім того, росіяни брали у полон кількох представників ЗМІ: Вікторію Рощину журналістку hromadske, каховського журналіста Олега Батуріна. Їх уже відпустили з полону. Батуріна катували протягом восьми днів. Рощину змусили записати компліментарне відео для російських силовиків.

Під Києвом на лінії фронту також зник відомий фотожурналіст Максим Левін – востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Теми: РосіяобстрілвійнаКиїв
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