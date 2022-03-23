Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

Альона Мазуренко Середа, 23 березня 2022, 19:55
У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Джерело: The Insider

Дослівно: "Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.

Реклама:

З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані".

Деталі: До приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією".

Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Дослівно: "Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії, як обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти".

Що було раніше: Від початку війни в Україні російські окупанти вбили кількох журналістів: під Ірпенем убитий на блокпосту відеожурналіст Брент Рено, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Також загинув в Україні фотожурналіст та оператор Fox News П'єр Закжевський, разом із ним загинула українка, фіксерка Олександра Кувшинова.

Крім того, росіяни брали у полон кількох представників ЗМІ: Вікторію Рощину журналістку hromadske, каховського журналіста Олега Батуріна. Їх уже відпустили з полону. Батуріна катували протягом восьми днів. Рощину змусили записати компліментарне відео для російських силовиків.

Під Києвом на лінії фронту також зник відомий фотожурналіст Максим Левін – востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Теми: РосіяобстрілвійнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: