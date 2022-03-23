В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

В Киеве во время российского ракетного обстрела погибла российская журналистка The Insider Оксана Баулина.

Источник: The Insider

Дословно: "Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.

С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы".

Детали: До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией".

После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России.

В качестве корреспондента она поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

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Дословно: "Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты".

Что было раньше: С начала войны в Украине российские оккупанты убили нескольких журналистов: под Ирпенем убит на блокпосту видеожурналист Брент Рено, журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела.

Также погиб в Украине фотожурналист и оператор Fox News Пьер Закжевский, вместе с ним погибла украинка, фиксер Александра Кувшинова.

Кроме того, россияне брали в плен нескольких представителей СМИ: Викторию Рощину журналистку hromadske, каховского журналиста Олега Батурина. Их уже отпустили из плена. Батурина пытали в течение восьми дней. Рощину заставили записать комплиментарное видео для российских силовиков.

Под Киевом на линии фронта также исчез известный фотожурналист Максим Левин – в последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.