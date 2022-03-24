Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти на захоплених територіях борються з підручниками історії, Стусом і Бандерою

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 17:11
Окупанти на захоплених територіях борються з підручниками історії, Стусом і Бандерою
Книга В. Кіпіані "Справа Василя Стуса" в залі суду в 2020 році. фото: getty images

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України вилучають з бібліотек і знищують шкільні підручники з історії книги, а також книги про Василя Стуса й Симона Петлюру.

Джерело: telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. 

Реклама:

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу."

Деталі: Крім того, окупанти склали список відомих українців, згадки про яких повинні бути стерті. Зокрема, серед них:

  • гетьман Війська Запорозького у 1687-1709 роках Іван Мазепа;
  • голова Директорії УНР у часи Визвольних змагань 1917-1921 років Симон Петлюра;
  • очільник Організації українських націоналістів у Польщі та в’язень німецьких концтаборів Степан Бандера;
  • головнокомандувач УПА і голова українського націоналістичного супротиву в 1943-1950 роки Роман Шухевич;
  • радянський дисидент, політв’язень і голова Народного Руху України, Герой України В’ячеслав Чорновіл.

Українська розвідка зафіксувала, що російські загарбники вилучають книгу історика Вахтанґа Кіпіані Справа Василя Стуса" у захоплених Рубіжному та Кремінній на Луганщині, а також у Городні на Чернігівщині.

ВІДЕО ДНЯ

Вилученням та знищенням книжок займаються підрозділи російської "воєнної поліції", які виконують ідеологічні завдання, окрім репресивних.

У ГУР повідомляють, що росіяни намагаються встановити окупаційні адміністрації та розшукують ветеранів АТО/ООС і патріотично налаштованих громадян у захоплених містах. 

У Старобільську на Луганщині російська окупаційна адміністрація намагається ввести в обіг російські рублі для розрахунків містянами.

Нагадаємо: У 1930-х роках члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини під проводом Адольфа Гітлера спалювали в містах Німеччини книги, які суперечили положенням ідеології нацистського Райху. Зокрема, спалювали і художні твори видатних німецьких письменників Франца Кафки, Томаса Манна, Генріха Гайне, Еріха Марія Ремарка тощо. 

Передісторія: 

  • Восени 2020 року народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук подав судовий позов проти книги Кіпіані "Справа Василя Стуса". Політик був не згодний із висвітлення істориком його причетності до політичного ув’язнення і вбивства українського поета і дисидента Стуса. Після проміжної перемоги в суді, українці розкупили увесь наклад книги за один день.
  • Журналістам стало відомо про плани російських спецслужб із великого терору в захопленому Херсоні. Загарбники планують вивозити силоміць до Росії всіх, хто виступає проти російської окупації міста.
  • На Чернігівщині окупанти роздавали пропагандистські листівки населенню, у яких ідеться, що російська армія, мовляв, "не воює із цивільним населенням", а "несе мир і комфорт".
  • В окупованому Криму росіяни готують камери в СІЗО для українців, яких примусово будуть депортувати із захоплених південних регіонів України.

Теми: окупаціяУПАБандераВ'ячеслав Чорновіл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
окупація
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: