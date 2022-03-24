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Окупанти на захоплених територіях борються з підручниками історії, Стусом і Бандерою

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 18:11
Книга В. Кіпіані "Справа Василя Стуса" в залі суду в 2020 році. фото: getty images

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України вилучають з бібліотек і знищують шкільні підручники з історії книги, а також книги про Василя Стуса й Симона Петлюру.

Джерело: telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. 

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу."

Деталі: Крім того, окупанти склали список відомих українців, згадки про яких повинні бути стерті. Зокрема, серед них:

  • гетьман Війська Запорозького у 1687-1709 роках Іван Мазепа;
  • голова Директорії УНР у часи Визвольних змагань 1917-1921 років Симон Петлюра;
  • очільник Організації українських націоналістів у Польщі та в’язень німецьких концтаборів Степан Бандера;
  • головнокомандувач УПА і голова українського націоналістичного супротиву в 1943-1950 роки Роман Шухевич;
  • радянський дисидент, політв’язень і голова Народного Руху України, Герой України В’ячеслав Чорновіл.

Українська розвідка зафіксувала, що російські загарбники вилучають книгу історика Вахтанґа Кіпіані Справа Василя Стуса" у захоплених Рубіжному та Кремінній на Луганщині, а також у Городні на Чернігівщині.

Вилученням та знищенням книжок займаються підрозділи російської "воєнної поліції", які виконують ідеологічні завдання, окрім репресивних.

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У ГУР повідомляють, що росіяни намагаються встановити окупаційні адміністрації та розшукують ветеранів АТО/ООС і патріотично налаштованих громадян у захоплених містах. 

У Старобільську на Луганщині російська окупаційна адміністрація намагається ввести в обіг російські рублі для розрахунків містянами.

Нагадаємо: У 1930-х роках члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини під проводом Адольфа Гітлера спалювали в містах Німеччини книги, які суперечили положенням ідеології нацистського Райху. Зокрема, спалювали і художні твори видатних німецьких письменників Франца Кафки, Томаса Манна, Генріха Гайне, Еріха Марія Ремарка тощо. 

Передісторія: 

  • Восени 2020 року народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук подав судовий позов проти книги Кіпіані "Справа Василя Стуса". Політик був не згодний із висвітлення істориком його причетності до політичного ув’язнення і вбивства українського поета і дисидента Стуса. Після проміжної перемоги в суді, українці розкупили увесь наклад книги за один день.
  • Журналістам стало відомо про плани російських спецслужб із великого терору в захопленому Херсоні. Загарбники планують вивозити силоміць до Росії всіх, хто виступає проти російської окупації міста.
  • На Чернігівщині окупанти роздавали пропагандистські листівки населенню, у яких ідеться, що російська армія, мовляв, "не воює із цивільним населенням", а "несе мир і комфорт".
  • В окупованому Криму росіяни готують камери в СІЗО для українців, яких примусово будуть депортувати із захоплених південних регіонів України.

Теми: окупаціяУПАБандераВ'ячеслав Чорновіл
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