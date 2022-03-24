Окупанти на захоплених територіях борються з підручниками історії, Стусом і Бандерою
Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України вилучають з бібліотек і знищують шкільні підручники з історії книги, а також книги про Василя Стуса й Симона Петлюру.
Джерело: telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Дослівно: "В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.
Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу."
Деталі: Крім того, окупанти склали список відомих українців, згадки про яких повинні бути стерті. Зокрема, серед них:
- гетьман Війська Запорозького у 1687-1709 роках Іван Мазепа;
- голова Директорії УНР у часи Визвольних змагань 1917-1921 років Симон Петлюра;
- очільник Організації українських націоналістів у Польщі та в’язень німецьких концтаборів Степан Бандера;
- головнокомандувач УПА і голова українського націоналістичного супротиву в 1943-1950 роки Роман Шухевич;
- радянський дисидент, політв’язень і голова Народного Руху України, Герой України В’ячеслав Чорновіл.
Українська розвідка зафіксувала, що російські загарбники вилучають книгу історика Вахтанґа Кіпіані Справа Василя Стуса" у захоплених Рубіжному та Кремінній на Луганщині, а також у Городні на Чернігівщині.
Вилученням та знищенням книжок займаються підрозділи російської "воєнної поліції", які виконують ідеологічні завдання, окрім репресивних.
У ГУР повідомляють, що росіяни намагаються встановити окупаційні адміністрації та розшукують ветеранів АТО/ООС і патріотично налаштованих громадян у захоплених містах.
У Старобільську на Луганщині російська окупаційна адміністрація намагається ввести в обіг російські рублі для розрахунків містянами.
Нагадаємо: У 1930-х роках члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини під проводом Адольфа Гітлера спалювали в містах Німеччини книги, які суперечили положенням ідеології нацистського Райху. Зокрема, спалювали і художні твори видатних німецьких письменників Франца Кафки, Томаса Манна, Генріха Гайне, Еріха Марія Ремарка тощо.
Передісторія:
- Восени 2020 року народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук подав судовий позов проти книги Кіпіані "Справа Василя Стуса". Політик був не згодний із висвітлення істориком його причетності до політичного ув’язнення і вбивства українського поета і дисидента Стуса. Після проміжної перемоги в суді, українці розкупили увесь наклад книги за один день.
- Журналістам стало відомо про плани російських спецслужб із великого терору в захопленому Херсоні. Загарбники планують вивозити силоміць до Росії всіх, хто виступає проти російської окупації міста.
- На Чернігівщині окупанти роздавали пропагандистські листівки населенню, у яких ідеться, що російська армія, мовляв, "не воює із цивільним населенням", а "несе мир і комфорт".
- В окупованому Криму росіяни готують камери в СІЗО для українців, яких примусово будуть депортувати із захоплених південних регіонів України.