Оккупанты на захваченных территориях борются с учебниками истории, Стусом и Петлюрой

Книга В. Кипианы "Дело Василия Стуса" в зале суда в 2020 году. фото: getty images

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины изымают из библиотек и уничтожают школьные учебники по истории книги, а также книги о Василии Стусе и Симоне Петлюре.

Источник: telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды.

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература".

Детали: Кроме того,оккупанты составили список известных украинцев, упоминания о которых должны быть стерты. В частности, среди них:

гетман Войска Запорожского в 1687-1709 годах Иван Мазепа;

председатель Директории УНР во времена Украинской революции 1917-1921 годов Симон Петлюра;

глава Организации украинских националистов в Польше и узник немецких концлагерей Степан Бандера;

главнокомандующий УПА и глава украинского националистического сопротивления в 1943-1950 годы Роман Шухевич;

советский диссидент, политзаключенный и председатель Народного Руха Украины Герой Украины Вячеслав Чорновил.

Украинская разведка зафиксировала, что российские захватчики изымают книгу историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" в захваченных Рубежном и Кременной в Луганской области, а также в Городне на Черниговщине.

Изъятием и уничтожением книг занимаются подразделения российской "военной полиции", выполняющие идеологические задачи, кроме репрессивных.

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В ГУР сообщают, что россияне пытаются установить оккупационные администрации и разыскивают ветеранов АТО/ООС и патриотически настроенных граждан в захваченных городах.

В Старобельске в Луганской области российская оккупационная администрация пытается ввести в обращение российские рубли для расчетов горожанами.

Напомним: В 1930-х годах члены Национал-социалистической рабочей партии Германии под руководством Адольфа Гитлера сжигали в городах Германии книги, противоречащие положениям идеологии нацистского Рейха. В частности, сжигали и художественные произведения выдающихся немецких писателей Франца Кафку, Томаса Манна, Генриха Гайне, Эриха Мария Ремарка.

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