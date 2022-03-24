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Оккупанты на захваченных территориях борются с учебниками истории, Стусом и Петлюрой

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 18:11
Книга В. Кипианы "Дело Василия Стуса" в зале суда в 2020 году. фото: getty images

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины изымают из библиотек и уничтожают школьные учебники по истории книги, а также книги о Василии Стусе и Симоне Петлюре.

Источник: telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды.

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература".

Детали: Кроме того,оккупанты составили список известных украинцев, упоминания о которых должны быть стерты. В частности, среди них:

  • гетман Войска Запорожского в 1687-1709 годах Иван Мазепа;
  • председатель Директории УНР во времена Украинской революции 1917-1921 годов Симон Петлюра;
  • глава Организации украинских националистов в Польше и узник немецких концлагерей Степан Бандера;
  • главнокомандующий УПА и глава украинского националистического сопротивления в 1943-1950 годы Роман Шухевич;
  • советский диссидент, политзаключенный и председатель Народного Руха Украины Герой Украины Вячеслав Чорновил.

Украинская разведка зафиксировала, что российские захватчики изымают книгу историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" в захваченных Рубежном и Кременной в Луганской области, а также в Городне на Черниговщине.

Изъятием и уничтожением книг занимаются подразделения российской "военной полиции", выполняющие идеологические задачи, кроме репрессивных.

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В ГУР сообщают, что россияне пытаются установить оккупационные администрации и разыскивают ветеранов АТО/ООС и патриотически настроенных граждан в захваченных городах.

В Старобельске в Луганской области российская оккупационная администрация пытается ввести в обращение российские рубли для расчетов горожанами.

Напомним: В 1930-х годах члены Национал-социалистической рабочей партии Германии под руководством Адольфа Гитлера сжигали в городах Германии книги, противоречащие положениям идеологии нацистского Рейха. В частности, сжигали и художественные произведения выдающихся немецких писателей Франца Кафку, Томаса Манна, Генриха Гайне, Эриха Мария Ремарка.

Предыстория:

  • Осенью 2020 года народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук подал судебный иск против книги Кипиани "Дело Василия Стуса". Политик был не согласен с освещением историком его причастности к политическому заключению и убийству украинского поэта и диссидента Стуса. После промежуточной победы в суде украинцы раскупили весь тираж книги за один день.
  • Журналистам стало известно о планах российских спецслужб по большому террору в захваченном Херсоне. Захватчики планируют вывозить силой в Россию всех, кто выступает против российской оккупации города.
  • В оккупированных районах Черниговской области захватчики раздавали пропагандистские листовки населению, в которых говорится, что российская армия, мол, "не воюет с гражданским населением", а "несет мир и комфорт".
  • В оккупированном Крыму россияне готовят камеры в СИЗО для украинцев, которых будут принудительно депортировать из захваченных южных регионов Украины.

Темы: оккупацияУПАБандераВячеслав Черновил
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