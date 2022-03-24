Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты на захваченных территориях борются с учебниками истории, Стусом и Петлюрой

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 17:11
Оккупанты на захваченных территориях борются с учебниками истории, Стусом и Петлюрой
Книга В. Кипианы "Дело Василия Стуса" в зале суда в 2020 году. фото: getty images

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины изымают из библиотек и уничтожают школьные учебники по истории книги, а также книги о Василии Стусе и Симоне Петлюре.

Источник: telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды.

Реклама:

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература".

Детали: Кроме того,оккупанты составили список известных украинцев, упоминания о которых должны быть стерты. В частности, среди них:

  • гетман Войска Запорожского в 1687-1709 годах Иван Мазепа;
  • председатель Директории УНР во времена Украинской революции 1917-1921 годов Симон Петлюра;
  • глава Организации украинских националистов в Польше и узник немецких концлагерей Степан Бандера;
  • главнокомандующий УПА и глава украинского националистического сопротивления в 1943-1950 годы Роман Шухевич;
  • советский диссидент, политзаключенный и председатель Народного Руха Украины Герой Украины Вячеслав Чорновил.

Украинская разведка зафиксировала, что российские захватчики изымают книгу историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" в захваченных Рубежном и Кременной в Луганской области, а также в Городне на Черниговщине.

ВИДЕО ДНЯ

Изъятием и уничтожением книг занимаются подразделения российской "военной полиции", выполняющие идеологические задачи, кроме репрессивных.

В ГУР сообщают, что россияне пытаются установить оккупационные администрации и разыскивают ветеранов АТО/ООС и патриотически настроенных граждан в захваченных городах.

В Старобельске в Луганской области российская оккупационная администрация пытается ввести в обращение российские рубли для расчетов горожанами.

Напомним: В 1930-х годах члены Национал-социалистической рабочей партии Германии под руководством Адольфа Гитлера сжигали в городах Германии книги, противоречащие положениям идеологии нацистского Рейха. В частности, сжигали и художественные произведения выдающихся немецких писателей Франца Кафку, Томаса Манна, Генриха Гайне, Эриха Мария Ремарка.

Предыстория:

  • Осенью 2020 года народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук подал судебный иск против книги Кипиани "Дело Василия Стуса". Политик был не согласен с освещением историком его причастности к политическому заключению и убийству украинского поэта и диссидента Стуса. После промежуточной победы в суде украинцы раскупили весь тираж книги за один день.
  • Журналистам стало известно о планах российских спецслужб по большому террору в захваченном Херсоне. Захватчики планируют вывозить силой в Россию всех, кто выступает против российской оккупации города.
  • В оккупированных районах Черниговской области захватчики раздавали пропагандистские листовки населению, в которых говорится, что российская армия, мол, "не воюет с гражданским населением", а "несет мир и комфорт".
  • В оккупированном Крыму россияне готовят камеры в СИЗО для украинцев, которых будут принудительно депортировать из захваченных южных регионов Украины.

Темы: оккупацияУПАБандераВячеслав Черновил
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
оккупация
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: