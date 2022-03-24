Росіяни кажуть, що готові відкрити коридор для іноземних суден з українських портів

Російське міністерство оборони твердить, що нібито відкриє гуманітарний коридор для виходу іноземних суден, що внаслідок бойових дій не можуть залишити українські порти.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з коментарем очільника так званого "гуманітарного координаційного центру" міноборони РФ, генерал-полковника Михайла Мізінцева

Пряма мова Мізінцева: "Вкотре підкреслюємо, що з боку РФ жодної небезпеки свободі цивільного судноплавства не існує.

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На підтвердження цього заявляємо, що для виходу іноземних суден з українських портів у відкрите море РФ створює гуманітарний коридор, який є безпечною межею руху суден від району збору у 20 милях на південний схід від Чорноморська.

Протяжність гуманітарного коридору становить 80 морських миль в південно-західному напрямку завширшки 3 милі. Час дії коридору – щодня з 8 до 19 години (московський час) з 25 березня 2022 року".

Деталі: Російський військовик повторив безпідставні звинувачення на адресу української влади, мовляв, український флот замінував акваторію Чорного моря та перешкоджає виходу іноземних суден. Хоча, очевидно, що саме збройна агресія РФ проти України на морі, включно з регулярними ракетними обстрілами, перешкоджають судноплавству.

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Крім того, російське міноборони нібито звернулося до Міжнародної морської організації, щоби воно нібито вплинуло на українських урядовців щодо забезпечення безпечного виходу іноземних суден.

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