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Россияне говорят, что готовы открыть коридор для иностранных судов из украинских портов

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 20:57
фото иллюстративное: getty images

Российское министерство обороны утверждает, что якобы откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов, которые в результате боевых действий не могут покинуть украинские порты.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" с комментарием главы так называемого "гуманитарного координационного центра" минобороны РФ, генерал-полковника Михаила Мизинцева

Прямая речь Мизинцева: "Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается.

В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения 3 мили. Время действия коридора – ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское), начиная с 25 марта 2022 г."

Детали: Российский военный повторил безосновательные обвинения в адрес украинской власти, мол, украинский флот заминировал акваторию Черного моря и препятствует выходу иностранных судов. Хотя очевидно, что именно вооруженная агрессия РФ против Украины на море, включительно с регулярными ракетными обстрелами, препятствуют судоходству.

Кроме того, российское минобороны якобы обратилось в Международную морскую организацию, чтобы оно, дескать, повлияло на украинских чиновников по обеспечению безопасного выхода иностранных судов.

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Предыстория:

  • 19 марта российское минобороны заявило, что Украина будто бы заминировала ключевые морские пути от Босфора до украинского побережья. В то же время представитель морской администрации Сочи назвал точное количество мин, которые россияне не могли бы сосчитать в море собственноручно, если бы это сделала Украина.
  • 17 марта россияне ракетами расстреляли три гражданских судна под флагом Панамы.
  • В начале полномасштабной войны Турция, согласно международным конвенциям, заблокировала проход российских военных самолетов из Средиземного в Черное море.
  • Во вторые сутки полномасштабного наступления Россия заблокировала гражданским судам проход вдоль украинского черноморского побережья.

Темы: РосcияЧерное моревойнафлот
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