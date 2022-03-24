Россияне говорят, что готовы открыть коридор для иностранных судов из украинских портов
Российское министерство обороны утверждает, что якобы откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов, которые в результате боевых действий не могут покинуть украинские порты.
Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" с комментарием главы так называемого "гуманитарного координационного центра" минобороны РФ, генерал-полковника Михаила Мизинцева
Прямая речь Мизинцева: "Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается.
В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.
Протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения 3 мили. Время действия коридора – ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское), начиная с 25 марта 2022 г."
Детали: Российский военный повторил безосновательные обвинения в адрес украинской власти, мол, украинский флот заминировал акваторию Черного моря и препятствует выходу иностранных судов. Хотя очевидно, что именно вооруженная агрессия РФ против Украины на море, включительно с регулярными ракетными обстрелами, препятствуют судоходству.
Кроме того, российское минобороны якобы обратилось в Международную морскую организацию, чтобы оно, дескать, повлияло на украинских чиновников по обеспечению безопасного выхода иностранных судов.
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Предыстория:
- 19 марта российское минобороны заявило, что Украина будто бы заминировала ключевые морские пути от Босфора до украинского побережья. В то же время представитель морской администрации Сочи назвал точное количество мин, которые россияне не могли бы сосчитать в море собственноручно, если бы это сделала Украина.
- 17 марта россияне ракетами расстреляли три гражданских судна под флагом Панамы.
- В начале полномасштабной войны Турция, согласно международным конвенциям, заблокировала проход российских военных самолетов из Средиземного в Черное море.
- Во вторые сутки полномасштабного наступления Россия заблокировала гражданским судам проход вдоль украинского черноморского побережья.