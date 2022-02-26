Росія заблокувала судноплавство вздовж українського берега

Російські окупанти заблокували судноплавство цивільних суден у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно повідомлення окупантів: "Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен заход в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза".

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Деталі: Українські прикордонники додали, що перед цим у небі Ізмаїльський загін прикордонників зафіксував активність ворожих дронів на відстані 1 км від узбережжя Одеської області та гирла Дунаю.

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