Християни світу дистанціються від Кирила й РПЦ через підтримку дій Путіна

російський президент владімір путін (ліворуч) і патіарх московський кіріл (праворуч) у листопаді 2021 року. фото: getty images

Християнські громади у світі починають дистанціюватися від патріарха Московського Кирила через підтримку російської збройної агресії проти України.

Джерело: Reuters

Деталі: Деякі лідери православних церков засудили Кирила за підтримку Кремля і війни в Україні. Із осудом Кирила виступили очільник Александрійської православної церкви патріарх Феодор ІІ, голова Румунської православної церкви патріарх Даніель і предстоятель православної церкви Фінляндії архієписком Лев.

Крім того, до Кирила звернулася Всесвітня рада церков, яка об’єднує громади різних християнських конфесій і деномінацій. Виконувач обов’язків генерального секретаря Ради отець Іоан Саука в листі попросив Кирила "втрутитися й стати посередником між представниками влади, щоби припинити цю війну".

Кирил надіслав у відповідь листа, в якому висловив своє переконання, мовляв, сили, котрі відкрито заявляють про свої ворожі наміри до Росії, наблизитись упритул до кордонів Росії, і що Захід розпочав повномасштабну геополітичну стратегію проти Росії.

Журналісти зазначили, що, на думку експертів, Папа Римський Франциск тепер також не буде проводити другу зустріч із Кирилом. Їхня перша зустріч на Кубі 2016 року стала першою розмовою голів обох церков за всю історію.

Однак, всередині РПЦ також помітили ознаки внутрішньої незгоди через підтримку Кирилом дій Путіна.

Близько 300 членів громадської організації "Російські священики за мир" підписали лист з осудом "вбивчих наказів", які виконують в Україні. У листі вони зазначили, що "народ України повинен самостійно вирішувати свою долю, не під дулом автомату, і без тиску з боку як Заходу, так і Сходу".

Російськомовна православна парафія святого Миколая в Амстердамі вирішила розірвати зв’язок із Москвою і припинити згадувати ім’я Кирила в молитвах під час здійснення літургії. У заяві сказано, що таке рішення вони "ухвалили з болем у серці".

Крім того, в Українській православній церкві Московського патріархату також виступили проти російсько-української війни. Митрополит Київський Онуфрій закликав припинити "братовбивчу війну", а очільник Сумської єпархії Євлогій наказав священикам не згадувати ім’я Кирила в молитвах під час літургії.

Кирило підтримав війну Росії проти України через те, що буцімто Росія бореться в Україні зі згубним впливом західної культури.

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