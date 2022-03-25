У РФ наполягають на неприйнятних для України вимогах

У Росії наполягають на своїх вимогах щодо міфічної "денацифікації" України та визнання російським окупованого Криму та незалежними державами – територій ОРДЛО.

Джерело: глава делегації РФ на переговорах, помічник президента РФ Володимир Мединський у коментарі журналістам, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Ми наполягаємо на комплексному договорі, який, крім нейтрального статусу України, крім гарантій безпеки України, передбачає ще цілу низку позицій, життєво важливих для нашої країни – демілітаризація, денацифікація, визначення та визнання Криму та Донбасу, а також ціла низка інших договірних позицій, без розгляду та урахування яких, я думаю, укладання договору є малоймовірним".

Деталі: За його словами, українська сторона "насамперед стурбована отриманням гарантій безпеки з боку третіх держав у разі невступу України до НАТО".

Російський переговорник визнав, що "це цілком зрозуміла позиція".

Мединський також заявив, що Росія бачить нібито прагнення українських колег затягнути переговори.

"Вони (українці – ред.) нікуди не поспішають, вважають, що час працює на них, і відверто кажуть, що у них багато центрів прийняття рішень, з якими потрібно узгодити ті чи інші рішення. Ось у таких реаліях ми перебуваємо", – сказав він.

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"На жаль, тут, наскільки ми розуміємо – вони цього самі й не приховують, – вони обмежені у прийнятті самостійних рішень. Тому поки що поточний стан справ оптимізму не викликає", – сказав помічник президента РФ.

Він також додав, що не поділяє оптимізму української делегації, яка заявляє про "велике просування вперед".

"Щодо принципових позицій, на яких наполягає російська сторона, руху поки що немає", - наголосив Мединський.

"Зараз з другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних ми фактично тупцюємо на місці", - сказав він.

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