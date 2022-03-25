В РФ настаивают на неприемлемых для Украины требованиях

В России настаивают на своих требованиях о мифической "денацификации" Украины и признании российским оккупированного Крыма и независимыми государствами – ОРДЛО.

Источник: глава делегации РФ на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в комментарии журналистам, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны – демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно".

Детали: По его словам, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО".

Российский переговорщик признал, что "это вполне объяснимая позиция".

Мединский также заявил, что Россия видит якобы стремление украинских коллег затянуть переговоры.

"Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся", – сказал он.

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"К сожалению, здесь, насколько мы понимаем – они этого сами и не скрывают, – они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает", – сказал помощник президента РФ.

Он также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед".

"По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет", - подчеркнул Мединский.

"Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

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