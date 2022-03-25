ЗСУ спростовує гучні заяви, що в Росії закінчуються сили та ракети

Чутки про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності.

Джерело: бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 25 березня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів…

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Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію".

Деталі: Грузевич зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

За словами бригадного генерала, ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

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Що передувало: 24 березня у Петнагоні зазначили, що Росія запустила понад 1200 ракет по Україні, але у неї ще залишилося їх дуже багато.

За оцінками США, що до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, не досягають цілей.

467 ракет ворога поцілили в населені пункти нашої держави, за даними Генштабу України.

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