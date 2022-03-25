ВСУ опровергают громкие заявления, что у России заканчиваются силы и ракеты

Слухи о том, что в России кончаются силы и ракеты, не соответствуют действительности.

Источник: бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 25 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов…

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Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время постарается привести их в действие".

Детали: Грузевич отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

По словам бригадного генерала, у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

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Что предшествовало: 24 марта в Петнагоне отметили, что Россия запустила более 1200 ракет по Украине, но у нее еще их осталось очень много.

По оценкам США, что до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, не достигают целей.

467 ракет врага попали в населенные пункты нашего государства, по данным Генштаба Украины.

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