У Росії під час ремонту ЗРК "Кинжал" та інших вкрали більше половини грошей

На Північному флоті Росії з виділеного на ремонт зенітних ракетних комплексів "Кинжал", "Ураган", "Крєпость" 1 мільярд рублів вкрали понад 692 мільйони рублів у 2013-2015 роках.

Джерело: "Коммерсантъ" ("Ъ")

Деталі: У кримінальній справі про махінації під час модернізації озброєння бойових кораблів Північного флоту РФ виник епізод із хабарем.

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Слідство планує клопотати про арешт колишнього заступника начальника управління департаменту Міноборони РФ із забезпечення держоборонзамовлення капітана 1-го рангу Ігоря Супрановича.

Через його небезкорисливі зусилля до обслуговування та ремонту ЗРК "Кинжал", "Ураган", "Крєпость" ("Фортеця") було допущено заводи, керівників яких звинувачують у розкраданні понад 692 млн руб. з виділеного з цією метою мільярда. Причому одне із підприємств навіть не мало ліцензії на ремонт радіоелектронного озброєння.

До історії з хабарем Головне військове слідче управління СКР прийшло, розбираючись із багатомільйонними розкраданнями коштів Міноборони, виділених у рамках держпрограми озброєння на 2013–2016 роки. Відповідна кримінальна справа за фактом особливо великого шахрайства (ч. 4 ст. 159 КК РФ) розслідується з літа 2019 року.

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На даний момент її фігурантами є колишні консультант департаменту військово-морського флоту АТ "Рособоронекспорт" Андрій Клокоцький, начальник служби розвитку та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння управління кораблебудування ВМФ Вадим Мовчан, а також керівники трьох спецзаводів Муталіб Еміралієв, Замір Ахмедов та Євген Мурашов.

Не останню роль у цьому злочині грав і 51-річний капітан 1-го рангу Ігор Супранович, який відповідав за розміщення, облік та контроль виконання держоборонзамовлення в частині ремонту бойових кораблів ЗРК "Кинжал", "Оса-М", "Форт", "Фортеця" та інших.

До нього восени 2012 року звернулися заступник гендиректора ВАТ "Завод "Електроприлад"" Микола Коваленко та Олександр Абрамов із проханням посприяти в укладанні держконтракту на ремонт ЗРК "Форт". За цю послугу офіцеру пообіцяли винагороду у розмірі 5% суми контракту.

До сервісного обслуговування, закупівлі блоків і складових до систем та пускових установок на 2013 рік Супранович привів ВАТ "Завод "Електроприлад"", яке лише на папері відремонтувало деталі ЗРК, що не підлягають ремонту.

До держконтрактів на 2014 рік він привів уже три заводи: ЗАТ "Союз-М", ВАТ "Саратовський радіоприладовий завод" та "Електроприлад". У 2014-2015 роках "Союз-М" обслуговував та ремонтував ЗРК "Кинжал", "Електроприлад" – ЗРК "Форт" та "Ураган", а Саратовський завод – ЗРК "Оса-М" та "Оса-М2".

Загалом у 2013-2015 роках три заводи уклали з Міноборони держконтракти майже на 1 млрд руб. За версією слідства, викрадено з них було понад 692 млн. руб.

У грудні 2014 року, як встановило слідство, Супранович отримав за свої послуги від Абрамова понад 16 млн. руб.

Супранович, Абрамов та Коваленко були затримані у вівторок після серії обшуків, слідство має намір клопотати в суді про арешт усіх трьох фігурантів.

Нагадаємо: Росія застосувала у війні проти України гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал".

США оцінюють, що не досягають цілей до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, – зокрема, не вилітають з установок або розриваються при ударі.

За місяць війни РФ випустила по Україні понад 1200 ракет – і продовжує активно вести вогонь, особливо по військовій інфраструктурі України.