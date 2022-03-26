В России при ремонте ЗРК "Кинжал" и прочих украли более половины денег

На Северном флоте России из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов "Кинжал", "Ураган", "Крепость" 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей в 2013–2015 годах.

Источник: "Коммерсантъ" ("Ъ")

Детали: В уголовном деле о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота РФ появился эпизод со взяткой.

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Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича.

Из-за его небескорыстных усилий к обслуживанию и ремонту ЗРК "Кинжал", "Ураган", "Крепость" были допущены заводы, руководители которых обвиняются в хищении более 692 млн руб. из выделенного на эти цели миллиарда. Причем одно из предприятий даже не имело лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.

К истории со взяткой Главное военное следственное управление СКР пришло, разбираясь с многомиллионными хищениями средств Минобороны, выделенных в рамках госпрограммы вооружения на 2013–2016 годы. Соответствующее уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется с лета 2019 года.

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На данный момент его фигурантами являются бывшие консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Евгений Мурашёв.

Не последнюю роль в этом преступлении играл и 51-летний капитан 1-го ранга Игорь Супранович, отвечавший за размещение, учет и контроль исполнения гособоронзаказа в части ремонта боевых кораблей ЗРК "Кинжал", "Оса-М", "Форт", "Крепость" и других.

К нему осенью 2012 года обратились заместитель гендиректора ОАО "Завод "Электроприбор"" Николай Коваленко и Александр Абрамов с просьбой посодействовать в заключении госконтракта на ремонт ЗРК "Форт". За эту услугу офицеру пообещали вознаграждение в размере 5% от суммы контракта.

К сервисному обслуживанию, закупке блоков и комплектующих к системам и пусковым установкам на 2013 год Супранович привел ОАО "Завод "Электроприбор"", которая лишь на бумаге отремонтировала не подлежащие ремонту детали ЗРК.

К госконтрактам на 2014 год он привел уже три завода: ЗАО "Союз-М",, ОАО "Саратовский радиоприборный завод" и "Электроприбор". В 2014-2015 годах "Союз-М" обслуживал и ремонтировал ЗРК "Кинжал", "Электроприбор" – ЗРК "Форт" и "Ураган", а Саратовский завод – ЗРК "Оса-М" и "Оса-М2".

В общей сложности в 2013–2015 годах три завода заключили с Минобороны госконтракты почти на 1 млрд руб. По версии следствия, похищено из них было более 692 млн руб.

В декабре 2014 года, как установило следствие, Супранович получил за свои услуги от Абрамова более 16 млн руб.

Супранович, Абрамов и Коваленко были задержаны во вторник после серии обысков, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте всех троих фигурантов.

Напомним: Россия применила в войне против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

США оценивают, что не достигают цели до 60% ракет с точной наводкой, которые Россия использует для атак на Украину, – в том числе, не вылетают из установок или е разрываются при ударе.

За месяц войны РФ выпустила по Украине более 1200 ракет – и продолжает активно вести огонь, особенно по военной инфраструктур Украины.