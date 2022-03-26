Жителі Славутича вийшли на мирну акцію проти окупантів

Мешканці міста-супутника ЧАЕС Славутич вранці 26 березня вийшли на мирну акцію проти російських окупантів.

Джерело: Славутицька міська рада та місцеві мешканці у Facebook

Дослівно міська рада: "Славутич – це Україна!"

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Фото з facebook Славутицької міської ради

Деталі: Як видно з фото та відео, на головній площі міста зібралися сотні мешканців.

Вони тримають жовто-блактні прапори, співають гімн України та вигукують "Путін – хуйло", "Русский корабль іді на*уй", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Славутич – це Україна".

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Фото з facebook Славутицької міської ради

Попри російські танки, які стоять на околицях міста, сміливі мешканці масово вийшли на площу, щоб показати ворогу свою позицію.

Передісторія: