Жителі Славутича вийшли на мирну акцію проти окупантів
Субота, 26 березня 2022, 08:53
Мешканці міста-супутника ЧАЕС Славутич вранці 26 березня вийшли на мирну акцію проти російських окупантів.
Джерело: Славутицька міська рада та місцеві мешканці у Facebook
Дослівно міська рада: "Славутич – це Україна!"
Деталі: Як видно з фото та відео, на головній площі міста зібралися сотні мешканців.
Вони тримають жовто-блактні прапори, співають гімн України та вигукують "Путін – хуйло", "Русский корабль іді на*уй", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Славутич – це Україна".
Попри російські танки, які стоять на околицях міста, сміливі мешканці масово вийшли на площу, щоб показати ворогу свою позицію.
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Передісторія:
- 18 березня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що місто Славутич перебуває у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.
- 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що висування противника в сторону міста не відбулося, але всі розуміють, що "він поряд". Він також додав, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.