Жители Славутича вышли на мирную акцию против оккупантов
Суббота, 26 марта 2022, 08:53
Жители города-спутника ЧАЭС Славутич утром 26 марта вышли на мирную акцию против российских оккупантов.
Источник: Славутический городской совет и местные жители в Facebook
Дословно городской совет: "Славутич – это Украина!"
Детали: Как видно на фото и видео, на главной площади города собрались сотни жителей.
Они держат желто-голубые флаги, поют гимн Украины и выкрикивают "Путин – хуйло", "Русский корабль иди на*уй", "Слава нации! Смерть врагам!", "Славутич – это Украина".
Несмотря на стоящие на окраинах города российские танки, смелые жители массово вышли на площадь, чтобы показать врагу свою позицию.
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Предыстория:
- 18 марта председатель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что город Славутич находится в полной изоляции, там не хватает продуктов питания и лекарств.
- 23 марта мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что россияне обстреляли блокпост в Славутиче. По его словам, выдвижения противника в сторону города не произошло, но все понимают, что "он рядом".
- Фомичев также добавил, что город заблокирован и выехать из него невозможно.