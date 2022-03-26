Жители Славутича вышли на мирную акцию против оккупантов

Жители города-спутника ЧАЭС Славутич утром 26 марта вышли на мирную акцию против российских оккупантов.

Источник: Славутический городской совет и местные жители в Facebook

Дословно городской совет: "Славутич – это Украина!"

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ФОТО С FACEBOOK СЛАВУТИческого ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Детали: Как видно на фото и видео, на главной площади города собрались сотни жителей.

Они держат желто-голубые флаги, поют гимн Украины и выкрикивают "Путин – хуйло", "Русский корабль иди на*уй", "Слава нации! Смерть врагам!", "Славутич – это Украина".

ВИДЕО ДНЯ

ФОТО С FACEBOOK СЛАВУТИческого ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Несмотря на стоящие на окраинах города российские танки, смелые жители массово вышли на площадь, чтобы показать врагу свою позицию.

Предыстория: