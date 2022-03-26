У Славутичі є поранені, але мера окупанти відпустили

Один житель Славутича отримав поранення під час мітингу проти окупантів, на якому російські військові стріляли у повітря та кидали світлошумові гранати в людей, також є поранені серед територіальної оборони, але мера міста окупанти відпустили.

Джерело: місцевий громадський активіст Тимур у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Тимура: "Зараз є один поранений. Мабуть, він отримав поранення осколком гранати. Так як я бачив, то поранення у нижню частину тіла. Його наразі забрали до лікарні. Є поранені серед територіальної оборони".

Деталі: Місцевий активіст також розповів, що мер міста Юрій Фомічев наразі не у полоні – з 10 до 11 години він був з людьми біля лікарні.

Пряма мова Тимура: "Виходив міський голова. Він не в полоні. Мабуть, він був у полоні, але, ймовірно, його відпустили. З 10 до 11 години він стояв на перехресті біля міської лікарні, куди люди відігнали всіх цих російських військових, і говорив з людьми, розказував, яка ситуація міста. Він не в полоні, це точно достовірна інформація. Він розповів, що доведеться комунікувати з окупантами".

«У нас немає зброї, є лише наші руки, мізки, любов до України та Славутича», — мер Юрій Фомічев



За його словами, на жаль, місту доведеться комунікувати з російськими окупантами, адже вони залишать свій блокпост pic.twitter.com/VOErHEcxAQ — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 26, 2022

Деталі: Місцевий активіст також розповів, що люди були здивовані, що на техніці окупантів зображене перекреслене коло і що на ній є червоні помітки. Жителі припускають, що це може бути білоруська техніка.

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Пряма мова Тимура: "На техніці була червона помітка і було закреслено коло. Виявляється, це білоруська техніка. Ми не знаємо, чи це були білоруси, мабуть, це все ж росіяни, бо ми бачили підрозділи росгвардії. Я не знаю, як виглядає білоруська військова форма, але серед окупантів були люди в російській формі, яку ми вже бачили, частина була у піксельці, як наша, частина – у чорних бронежилетах. У деяких людей були на руках стрічки червоно-білі – три червоні смужки і дві білі між ними".

Деталі: Активіст додав, що зараз по всьому місті висять українські прапори, люди не розходяться, станом на 12:15 мітинг триває.

Пряма мова Тимура: "Ніхто місто не здає. Люди відтіснили окупантів на околицю міста і планують їх далі виганяти. Загарбники сказали, що вони лиш перевірять, чи є зброя у військовій частині і поліції і нібито підуть. Але люди їм не вірять, відганяють. Поліції і тероборони уже у місті немає. Але люди стоять і будуть стояти".

Що було раніше: Вранці 26 березня жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні".

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що оосійські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.

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