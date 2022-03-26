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В Славутиче есть раненные, но мэра оккупанты отпустили

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 11:44
В Славутиче есть раненные, но мэра оккупанты отпустили
Фото Славутического городского совета с Facebook

Один житель Славутича получил ранение во время митинга против оккупантов, на котором российские военные стреляли в воздух и бросали светошумовые гранаты в людей, также раненные среди территориальной обороны, но мэра оккупанты отпустили.

Источник: местный общественный активист Тимур в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Тимура: "Сейчас есть один раненый. По-видимому, он получил ранение осколком гранаты. Так как я видел, то ранение в нижнюю часть тела. Его забрали в больницу. Есть раненные среди территориальной обороны".

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Детали: Местный активист также рассказал, что мэр города Юрий Фомичев сейчас не в плену – с 10 до 11 часов он был с людьми возле больницы.

Прямая речь Тимура: "Выходил городской голова. Он не в плену. По-видимому, он был в плену, но, вероятно, был отпущен. С 10 до 11 часов он стоял на перекрестке возле городской больницы, куда люди отогнали всех этих российских военных, и говорил с людьми, рассказывал, какая ситуация города. Он не в плену, это достоверная информация. Он рассказал, что придется общаться с оккупантами".

Детали: Местный активист также рассказал, что люди были удивлены, что на технике оккупантов изображен перечеркнутый круг и что на ней есть красные пометки. Жители предполагают, что это может быть белорусская техника.

Прямая речь Тимура: "На технике была красная пометка и был зачеркнутый круг. Оказывается, это белорусская техника. Мы не знаем, были ли это белорусы, пожалуй, это все же россияне, потому что мы видели подразделения росгвардии. Я не знаю, как выглядит белорусская военная форма, но среди оккупантов были люди в российской форме, которую мы уже видели, часть была в пиксельке, как наша, часть – в черных бронежилетах. У некоторых людей были на руках ленты красно-белые – три красные пололки и две белые между ними".

Детали: Активист добавил, что сейчас по всему городу висят украинские флаги, люди не расходятся, по состоянию на 12:15 митинг продолжается.

Прямая речь Тимура: "Никто город не сдает. Люди оттеснили оккупантов на окраину города и планируют их выгонять. Захватчики сказали, что они проверят, есть ли оружие в воинской части и полиции и якобы уйдут. Но люди им не верят, отгоняют. Полициии терробороны уже в городе нет. Но люди стоят и будут стоять".

Что было раньше: Утром 26 марта жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади, развернули большой государственный флаг и скандировали "Славутич – это Украина", "Слава Украине".

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что российские военные 26 марта вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у людей, вышедших на мирную акцию, бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Предыстория: 

  • 18 марта председатель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что город Славутич находится в полной изоляции, там не хватает продуктов питания и лекарств.
  • 23 марта мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что россияне обстреляли блокпост в Славутиче. По его словам, выдвижения противника в сторону города не произошло, но все понимают, что "он рядом".
  • Фомичев также добавил, что город заблокирован и выехать из него невозможно.

Темы: Киевская областьвойна
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