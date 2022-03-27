Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 15:21
Буівдя МЗС у Києві 8 лютого. Фото: getty images

Міністерство закордонних справ переконане, що міжнародна спільнота не визнає результати так званого "референдуму ЛНР" про входження до складу РФ. 

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції".

Довідково: Російська влада, насамперед президент РФ Володимир Путін, домагається від України визнання статусу так званих "ДНР" і "ЛНР" як окремих незалежних від України територій.

Передісторія: 

  • Ватажок російського незаконного формування так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що не забаром серед жителів окупованих територій проведуть "референдум" під дулами аватоматів про входження до складу РФ.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МЗСЛНРміжнародна спільнотаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя

Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер

Україна запускає інформкампанію з бойкотування товарів із РФ і Білорусі за кордоном

Українська делегація розповіла деталі бажаного договору про гарантії безпеки

фотоАбрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Усі новини...
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин 
Кремль вкладав мільярди у проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули – Bellingcat
Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти
Окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але їх збили
Останні новини
16:49
Авіакомпанія Emirates не планує йти з Росії
16:38
"Z" та "V" під забороною. Як каратимуть за використання рашистських символів
16:23
Росія не проти вступу України до ЄС – Мединський
16:20
МЗС обурене тим, як влада Угорщини спекулює на горі України і намагається догодити РФ
16:12
В ОП пояснили, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із Росією
16:06
Наглядова рада Мосбіржі рекомендувала не виплачувати дивіденди акціонерам
15:54
Російські окупанти проводять рейди на околицях Херсона
15:50
Британія заарештувала першу яхту, що може належати підсанкційним російським олігархам
15:46
Папа Римський подарував машину швидкої допомоги лікарні на Львівщині
15:38
На тлі переговорів України та РФ зросли світові акції
Усі новини...