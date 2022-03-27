Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Міністерство закордонних справ переконане, що міжнародна спільнота не визнає результати так званого "референдуму ЛНР" про входження до складу РФ.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Реклама:

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції".

Довідково: Російська влада, насамперед президент РФ Володимир Путін, домагається від України визнання статусу так званих "ДНР" і "ЛНР" як окремих незалежних від України територій.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ