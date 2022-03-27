Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Міністерство закордонних справ переконане, що міжнародна спільнота не визнає результати так званого "референдуму ЛНР" про входження до складу РФ.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції".

Довідково: Російська влада, насамперед президент РФ Володимир Путін, домагається від України визнання статусу так званих "ДНР" і "ЛНР" як окремих незалежних від України територій.

Передісторія:

Ватажок російського незаконного формування так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що не забаром серед жителів окупованих територій проведуть "референдум" під дулами аватоматів про входження до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.