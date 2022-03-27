Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 15:21
Жодна країна світу не визнає так звані референдуми на Донбасі, проведені Росією – МЗС
Буівдя МЗС у Києві 8 лютого. Фото: getty images

Міністерство закордонних справ переконане, що міжнародна спільнота не визнає результати так званого "референдуму ЛНР" про входження до складу РФ. 

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Реклама:

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції".

Довідково: Російська влада, насамперед президент РФ Володимир Путін, домагається від України визнання статусу так званих "ДНР" і "ЛНР" як окремих незалежних від України територій.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок російського незаконного формування так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що не забаром серед жителів окупованих територій проведуть "референдум" під дулами аватоматів про входження до складу РФ.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.

Теми: МЗСЛНРміжнародна спільнотаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин 
Кремль вкладав мільярди у проросійських політиків в Україні, але ті кинули їх на гроші – Bellingcat
Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти
Окупанти випустили дві ракети по Одеській області, але їх збили
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: