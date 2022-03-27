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Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 15:21
Ни одна страна мира не признает так называемые референдумы на Донбассе, организованные Россией - МИД
Здание МИДа в Киеве 8 февраля. Фото: getty images

Министерство иностранных дел убеждено, что мировое сообщество не признает результаты так называемого "референдума ЛНР" о вхождении в состав РФ.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Российская Федерация не прещает попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий.

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Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит её падение в пропасть глобальной изоляции"".

Справка: Российская власть, прежде всего президент РФ Владимир Путин, добивается от Украины признания статуса так называемых "ДНР" и "ЛНР" как отдельных, независимых от Украины территорий.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Главарь российского незаконного формирования так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре среди жителей оккупированных территорий проведут "референдум" под дулами автоматов о вхождении в состав РФ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Темы: МИДЛНРмеждународная общественностьРосcия
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