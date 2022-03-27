Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Министерство иностранных дел убеждено, что мировое сообщество не признает результаты так называемого "референдума ЛНР" о вхождении в состав РФ.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Российская Федерация не прещает попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий.

Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит её падение в пропасть глобальной изоляции"".

Справка: Российская власть, прежде всего президент РФ Владимир Путин, добивается от Украины признания статуса так называемых "ДНР" и "ЛНР" как отдельных, независимых от Украины территорий.

Предыстория:

Главарь российского незаконного формирования так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре среди жителей оккупированных территорий проведут "референдум" под дулами автоматов о вхождении в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.