Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Министерство иностранных дел убеждено, что мировое сообщество не признает результаты так называемого "референдума ЛНР" о вхождении в состав РФ.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Российская Федерация не прещает попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий.

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Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит её падение в пропасть глобальной изоляции"".

Справка: Российская власть, прежде всего президент РФ Владимир Путин, добивается от Украины признания статуса так называемых "ДНР" и "ЛНР" как отдельных, независимых от Украины территорий.

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