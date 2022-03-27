Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти
Неділя, 27 березня 2022, 16:36
Російські окупанти захопили будинок українського боксера й чемпіона світу Олександра Усика у Ворзелі.
Джерело: instagram-сторінка дружини Усика Катерини
Пряма мова Усик: "Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон".
Деталі: Односельчани написали жінці у Viber, що на подвір’ї їхнього будинку стоять російські танк і БТР.
Катерина Усик емоційно відреагувала в переписці з сусідкою та виклала скріншот.
Передісторія:
- Усик на початку російського вторгнення назвав український народ "наймогутнішим у світі".
- 9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.
- 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа. З-за кордону Усик пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж від бігу з автоматом у батальйоні територіальної оборони. На початку повномасштабної війни, боксер вступив до лав тероборони.
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