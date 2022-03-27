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Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 16:36
Олександр Усик. Фото: getty images

Російські окупанти захопили будинок українського боксера й чемпіона світу Олександра Усика у Ворзелі. 

Джерело: instagram-сторінка дружини Усика Катерини

Пряма мова Усик: "Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон".

Деталі: Односельчани написали жінці у Viber, що на подвір’ї їхнього будинку стоять російські танк і БТР.

Катерина Усик емоційно відреагувала в переписці з сусідкою та виклала скріншот.

 
скриншот уп

Передісторія: 

  • Усик на початку російського вторгнення назвав український народ "наймогутнішим у світі". 
  • 9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.
  • 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа. З-за кордону Усик пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж від бігу з автоматом у батальйоні  територіальної оборони. На початку повномасштабної війни, боксер вступив до лав тероборони.

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Теми: Усиквійнаспортокупація
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