Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти

Російські окупанти захопили будинок українського боксера й чемпіона світу Олександра Усика у Ворзелі.

Джерело: instagram-сторінка дружини Усика Катерини

Пряма мова Усик: "Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон".

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Деталі: Односельчани написали жінці у Viber, що на подвір’ї їхнього будинку стоять російські танк і БТР.

Катерина Усик емоційно відреагувала в переписці з сусідкою та виклала скріншот.

скриншот уп

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