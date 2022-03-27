Будинок боксера Усика у Ворзелі зайняли російські окупанти

Російські окупанти захопили будинок українського боксера й чемпіона світу Олександра Усика у Ворзелі.

Джерело: instagram-сторінка дружини Усика Катерини

Пряма мова Усик: "Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон".

Деталі: Односельчани написали жінці у Viber, що на подвір’ї їхнього будинку стоять російські танк і БТР.

Катерина Усик емоційно відреагувала в переписці з сусідкою та виклала скріншот.

скриншот уп

Передісторія:

Усик на початку російського вторгнення назвав український народ "наймогутнішим у світі".

9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.

22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа. З-за кордону Усик пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж від бігу з автоматом у батальйоні територіальної оборони. На початку повномасштабної війни, боксер вступив до лав тероборони.