Дом боксера Усика в Ворзеле заняли российские оккупанты
Воскресенье, 27 марта 2022, 16:36
Российские оккупанты захватили дом украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика в Ворзеле.
Источник: instagram-страница жены Усика Екатерины
Прямая речь Усик: "Поживите в моем доме. Не долго Вам осталось! Дон Дон Дон!".
Детали: Односельчане написали женщине в Viber, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.
Екатерина Усик эмоционально отреагировала в переписке с соседкой и выложила скриншот.
Предыстория:
- Усик в начале российского вторжения назвал украинский народ "самым могучим в мире".
- 9 марта дом боксера в Ворзеле получил повреждения в результате обстрелов российских оккупантов.
- 22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа. Из-за границы Усик объяснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем от бега с автоматом в батальоне территориальной обороны. В начале полномасштабной войны, боксер вступил в ряды теробороны.
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