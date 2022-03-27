Дом боксера Усика в Ворзеле заняли российские оккупанты

Российские оккупанты захватили дом украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика в Ворзеле.

Источник: instagram-страница жены Усика Екатерины

Прямая речь Усик: "Поживите в моем доме. Не долго Вам осталось! Дон Дон Дон!".

Детали: Односельчане написали женщине в Viber, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.

Екатерина Усик эмоционально отреагировала в переписке с соседкой и выложила скриншот.

скриншот уп

Предыстория:

Усик в начале российского вторжения назвал украинский народ "самым могучим в мире".

9 марта дом боксера в Ворзеле получил повреждения в результате обстрелов российских оккупантов.

22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа. Из-за границы Усик объяснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем от бега с автоматом в батальоне территориальной обороны. В начале полномасштабной войны, боксер вступил в ряды теробороны.