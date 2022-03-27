Дом боксера Усика в Ворзеле заняли российские оккупанты

Российские оккупанты захватили дом украинского боксера и чемпиона мира Александра Усика в Ворзеле.

Источник: instagram-страница жены Усика Екатерины

Прямая речь Усик: "Поживите в моем доме. Не долго Вам осталось! Дон Дон Дон!".

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Детали: Односельчане написали женщине в Viber, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.

Екатерина Усик эмоционально отреагировала в переписке с соседкой и выложила скриншот.

скриншот уп

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