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Луганські бойовики спробують попроситись в Росію, якщо захоплять територію всієї області

Альона Мазуренко Неділя, 27 березня 2022, 20:08

Ватажок самопроголошеного формування в окупованих частинах Луганської області Леонід Пасічник натякнув, що окупована територія попроситься до складу РФ, якщо вдасться "звільнитися" від українців.

Джерело: сайти бойовиків

Пряма мова: "Хочу внести деяке пояснення. Це, безумовно, моя особиста, приватна думка. Будь-яких дій, спрямованих на проведення референдуму на території республіки найближчим часом, не здійснюється.

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Найголовніше завдання на сьогоднішній день – це завершити війну, звільнити наші території, врятувати наших мешканців від фашизму. Надалі, здобувши свободу, жителі нашої республіки матимуть абсолютне право визначити свою подальшу долю, з ким і як жити, хоча загалом свій вибір ми вже зробили у 2014 році під час Російської весни".

Для довідки: Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

Передісторія: 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.
  • Наскільки відомо, Росія домагається від України відмови від курсу на НАТО, визнання Криму російським, а Донецької та Луганської областей – незалежними "ДНР" та "ЛНР". Крім того, у Кремлі вимагають "денацифікації" та роззброєння від України.

Теми: Луганська областьвійнаРосіяЛНР
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