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Луганские боевики попытаются попроситься в Россию, если захватят территорию всей области

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 20:08

Главарь самопровозглашённого формирования в оккупированных частях Луганской области Леонид Пасечник намекнул, что оккупированная территория попросится в состав РФ, если удастся "освободится" от украинцев.

Источник: сайты боевиков

Прямая речь: "Хочу внести некоторое пояснение. Это, безусловно, мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время нами, не осуществляется.

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Самая главная задача на сегодняшний день - это завершить войну, освободить наши территории, спасти наших жителей от фашизма. В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить, хотя в общем-то свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе Русской весны".

Для справки: Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, проведя псевдореферендум на территории полуострова.

Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов.

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Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля в связи с нападением России. 15 марта ВР продлила действие военного положения до 25 апреля.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум
  • Насколько известно, Россия добивается от Украины отказа от курса на НАТО, признания Крыма российским, а Донецкой и Луганской областей – независимыми "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, в Кремле требуют "денацификации" и разоружения от Украины. 

Темы: Луганская областьвойнаРосcияЛНР
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