Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що заява російського міністерства про те, що Азербайджан залишив свої позиції на території Нагірного Карабаху, не відповідає дійсності.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "Ніяких змін у позиціях Азербайджанської армії в селі Фаррух та на навколишніх висотах, що є частиною суверенних територій нашої країни, не відбулося.

Інформація про відступ підрозділів Азербайджанської армії із цих позицій не відображає дійсності. Наша армія повністю контролює оперативну обстановку.

Міністерство оборони ще раз заявляє, що у Ходжалінському районі Азербайджану немає села під назвою "Фурух". Назва згаданого села - Фаррух. Сподіваємося, що у наступних заявах (РФ - ред.) назва села буде вказана у правильній формі".

Деталі: Також в Азербайджані спростували інформацію РФ про порушення режиму припинення вогню з боку Азербайджану та поранення азербайджанських військовослужбовців.

Азербайджан вдруге за кілька днів нагадує РФ, що немає такої адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".

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Дослівно: "Використання висловлювання "Нагірний Карабах" у заявах Міноборони Росії від 26 та 27 березня є неповагою до територіальної цілісності Азербайджану, визнаної та прийнятої міжнародною спільнотою, зокрема РФ".

Деталі: У міноборони нагадали РФ, про підписану 22 лютого 2022 року декларацію про союзницьку взаємодію між РФ та Азербайджаном.

У першому пункті цієї декларації зазначається, що "РФ та Азербайджан будують свої відносини на основі союзницької взаємодії, взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів двох країн, а також прихильності до принципів невтручання у внутрішні справи один одного, рівноправності та взаємності вигоди, мирного врегулювання суперечок та незастосування сили чи загрози силою".

Раніше Міноборони Азербайджану вимагало РФ вивести війська Вірменії з визнаних у світі територій Азербайджану і більше не використовувати вираз "Нагірний Карабах", бо його не існує, а є - Азербайджан.

Довідково: Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.

Передісторія:

25 березня Азербайджан розпочав наступ в Карабаху і, як стверджує Єреван, порушив контактну лінію. Стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати "миротворці", російські військовослужбовці, але вони не стали запобігати ескалації. Вірменія хоче розслідувати дії російських "миротворців" та просить Росію збільшити кількість військових у регіоні.

і, як стверджує Єреван, порушив контактну лінію. Стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати "миротворці", російські військовослужбовці, але вони не стали запобігати ескалації. Вірменія хоче розслідувати дії російських "миротворців" та просить Росію збільшити кількість військових у регіоні. У 2020 році восени в Нагірному Карабаху, контроль за яким змагаються дві країни, спалахнув військовий конфлікт. Фактично переможцем став Азербайджан, здобувши контроль за кількома районами та примусивши Вірменію визнати ці здобутки. Вірменська влада тоді заявила про понад дві тисячі загиблих, а також постала перед масовими протестами громадян через поразку.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів РФ на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом. Одним із таких конфліктів він назвав Карабах.

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