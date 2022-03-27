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Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 марта 2022, 23:54
ФОТО: GETTY IMAGES

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что заявление российского министерства о том, что Азербайджан покинул свои позиции на территории Нагорного Карабаха, не соответствуют действительности.

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "Никаких изменений в позициях Азербайджанской Армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло.

Информация об отступлении подразделений Азербайджанской Армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку...

Министерство обороны еще раз заявляет, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух". Название упомянутого села - Фаррух. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме".

Детали: Также в Азербайджане опровергли информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и ранении азербайджанских военнослужащих.

Азербайджан во второй раз за несколько дней напоминает РФ, что нет такой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

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Дословно: "Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджана, признанной и принятой международным сообществом, в том числе РФ".

Детали: В минобороны напомнили РФ, о подписанной 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии.

В первом пункте этой Декларации отмечается, что "РФ и Азербайджан строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой".

Ранее Минобороны Азербайджана требовало от РФ вывести войска Армении из признанных в мире территорий Азербайджана и больше не использовать выражение "Нагорный Карабах".

Справка: В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.

Предыстория:

  • 25 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Ереван, нарушил контактную линию. Стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию. Армения хочет расследовать действия российских "миротворцев" и просит Россию увеличить количество военных в регионе.
  • В 2020 году осенью в Нагорном Карабахе, контроль за которым соревнуются две страны, вспыхнул военный конфликт. Фактически победителем стал Азербайджанполучивший контроль за несколькими районами и заставив Армению признать эти приобретения. Армянские власти тогда заявили о более чем двух тысячах погибших, а также предстали перед массовыми протестами граждан из-за поражения в конфликте.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением. Одним из таких конфликтов он назвал Карабах.

Знать больше: Незаконченный конфликт - что происходит с Карабахом через год после войны

Темы: Нагорный КарабахРосcияАзербайджанАрмения
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