Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 15:33
Фото з сайту МОСТ

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.

Джерело: місцеве видання МОСТ із посиланням на місцевих мешканців, депутат Херсонської облради Сергій Хлань

Пряма мова Хланя: "Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. 

Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу".

Деталі: У магазинах міста приймати російську валюту відмовляються, пише МОСТ.

За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше 100 доларів США.

Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "підірвали військкомат, де базувались окупанти". 

ВІДЕО ДНЯ

"Генічани чинять опір – і це тільки початок партизанського руху на Херсонщині", – стверджує депутат облради. 

Теми: Херсонська областьГенічеськокупаціяРосія
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Усі новини...
Херсонська область
Депутата "Слуги народу" викрали росіяни в окупованому Генічеську
В окупованій Каховці люди вийшли на мітинг
Ще один генерал: ЗСУ знищили командувача 49-ї армії РФ – радник Єрмака
Останні новини
05:41
NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки
05:32
США нададуть Україні засоби захисту від хімічної зброї
04:48
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
04:20
США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
04:04
Щоб знизити рівень напруги - США відклали випробування ракети Minuteman III
03:52
На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА
03:20
Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ
02:44
фотоЗСУ звільнили ще одне село на Чернігівщині
02:10
Хакери злили дані російського заводу, де роблять запчастини для ЗРК
02:08
Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян
Усі новини...