Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.

Джерело: місцеве видання МОСТ із посиланням на місцевих мешканців, депутат Херсонської облради Сергій Хлань

Пряма мова Хланя: "Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.

Нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу".

Деталі: У магазинах міста приймати російську валюту відмовляються, пише МОСТ.

За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше 100 доларів США.

Хлань також повідомив, що 27 березня в Генічеську нібито "підірвали військкомат, де базувались окупанти".

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"Генічани чинять опір – і це тільки початок партизанського руху на Херсонщині", – стверджує депутат облради.