Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне начали выдавать "пенсию" российскими рублями.

Источник: местное издание МОСТ со ссылкой на местных жителей, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань

Прямая речь Хланя: "После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля кончается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни.

Напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу".

Детали: В магазинах города принимать российскую валюту отказываются, пишет МОСТ.

По официальному курсу, 10 тысяч российских рублей составляют чуть больше 100 долларов США.

Хлань также сообщил, что 27 марта в Геническе якобы "взорвали военкомат, где базировались оккупанты".

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"Геничане оказывают сопротивление – и это только начало партизанского движения на Херсонщине", – утверждает депутат облсовета.