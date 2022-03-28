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У Чечні заявили, що Кадиров у Маріуполі - з генеральськими погонами від Путіна

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 18:12
У Чечні заявили, що Кадиров у Маріуполі - з генеральськими погонами від Путіна
скриншот

Президент Росії Володимир Путін присвоїв голові Чечні Рамзану Кадирову військове звання генерал-лейтенант. Російські ЗМІ повідомляють, що Кадиров - в обложеному російськими окупантами Маріуполі.

Джерело: голова парламенту ЧР Магомед Даудов та міністр з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв, на яких посилається російське видання "РБК"

Деталі: Привітання з нагоди присвоєння звання Кадирову Даудов написав у соцмережі, заявивши, що "внесок глави Чечні у перемогу над міжнародним тероризмом у Чеченській Республіці, і збереження цілісності Росії неможливо переоцінити".

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У Telegram Кадирова в понеділок було опубліковано чергове відео нібито з Маріуполя.

"РБК" пише, що в уряді Чечні їм підтвердили, що Кадиров знаходиться в Маріуполі, де, мовляв, наближається "основна розв'язка".

Глава уряду Чечні заявив, що "найближчими днями місто буде взято та очищено від націоналістів та нацистів". І Кадиров, за твердженням Даудова, "приїхав до Маріуполя, щоб поспілкуватися, підняти бойовий дух, додатково технічно оснастити, скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на найближчі пару днів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: З перших днів повномасштабної війни російські окупанти авіанальотами рівняють Маріуполь із землею. Ворог не залишає спроб заволодіти містом, але одержує люту відсіч українських Сил опору.

Передісторія:

  • 13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація, що Рамзан Кадиров перебуває в Україні, 14 березня сам Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі під Києвом, а 15 березня вже опублікував відео з Чечні.
  • "Українська правда" за телефоном глави Чечні підтвердила, що Кадиров не був в Україні того тижня.
  • 27 березня Кадиров показав відео про участь чеченців у захопленні Маріуполя, на якому зображений Руслан Геремєєв, якого вважають організатором вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

Теми: Кадироввійна
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