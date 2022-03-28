В Чечне заявили, что Кадыров в Мариуполе – с генеральскими погонами от Путина

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-лейтенант. Российские СМИ сообщают, что Кадыров – в осажденном российским оккупантами Мариуполе .

Источник: глава парламента ЧР Магомед Даудов и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, на которых ссылается российское издание "РБК"

Детали: Поздравления по случаю присуждения звания Кадырову Даудов написал в соцсети, заявив, что "вклад главы Чечни в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике, и сохранение целостности России невозможно переоценить".

В Telegram Кадырова в понедельник было опубликовано очередное видео якобы из Мариуполя.

"РБК" пишет, что в правительстве Чечни им подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе, где, мол, близится "основная развязка".

Глава правительства Чечни заявил, что "в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов". И Кадыров, по утверждению Даудова. "приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней".

Напомним: С первых дней полномасштабной войны российские оккупанты авианалетами ровняют Мариуполь с землей. Враг не оставляет попыток завладеть городом, но получает отпор украинских Сил сопротивления.

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