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В Чечне заявили, что Кадыров в Мариуполе – с генеральскими погонами от Путина

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 18:12
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Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-лейтенант. Российские СМИ сообщают, что Кадыров – в осажденном российским оккупантами Мариуполе .

Источник: глава парламента ЧР Магомед Даудов и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, на которых ссылается российское издание "РБК"

Детали: Поздравления по случаю присуждения звания Кадырову Даудов написал в соцсети, заявив, что "вклад главы Чечни в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике, и сохранение целостности России невозможно переоценить".

В Telegram Кадырова в понедельник было опубликовано очередное видео якобы из Мариуполя.

"РБК" пишет, что в правительстве Чечни им подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе, где, мол, близится "основная развязка".

Глава правительства Чечни заявил, что "в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов". И Кадыров, по утверждению Даудова. "приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней".

Напомним: С первых дней полномасштабной войны российские оккупанты авианалетами ровняют Мариуполь с землей. Враг не оставляет попыток завладеть городом, но получает отпор украинских Сил сопротивления. 

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Предысторыя:

  • 13 марта в российских Телеграмм-каналах появилась информация, что Рамзан Кадыров находится в Украине, 14 марта сам Кадыров опубликовал видео и заявил, что оно снято в Гостомеле под Киевом, а 15 марта уже опубликовал видео из Чечни.
  • "Украинская правда" по телефону главы Чечни подтвердила, что Кадыров не был в Украине на той неделе.
  • 27 марта Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Темы: Кадыроввойна
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