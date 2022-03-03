"Укроборонпром" вже ремонтує трофейну техніку: майже нова

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку, добуту в боях із російськими військовими.

Джерело: "Укроборонпром" на Facebook.

Деталі: Підприємство опублікувало фотографії службово-бойової розвідувальної машини "Тігр", зазначивши, що техніка майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі.

Дослівно: "Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту".