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"Укроборонпром" вже ремонтує трофейну техніку: майже нова

Четвер, 3 березня 2022, 20:00

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку, добуту в боях із російськими військовими.

Джерело: "Укроборонпром" на Facebook.

Деталі: Підприємство опублікувало фотографії  службово-бойової розвідувальної машини "Тігр", зазначивши, що техніка майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. 

Дослівно: "Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту".

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