"Укроборонпром" вже ремонтує трофейну техніку: майже нова
Четвер, 3 березня 2022, 20:00
Підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку, добуту в боях із російськими військовими.
Джерело: "Укроборонпром" на Facebook.
Деталі: Підприємство опублікувало фотографії службово-бойової розвідувальної машини "Тігр", зазначивши, що техніка майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі.
Дослівно: "Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту".
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