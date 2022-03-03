Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку загиблих та полонених солдатів РФ
Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Дослівно Роскомнадзор: "Роскомнадзор направив у Telegram вимоги про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників".
Деталі: У російському відомстві заявили, що вони виявляють інтернет-ресурси, у тому числі телеграм-ботів, які публікують інформацію про військовослужбовців ЗС РФ, які перебувають у списках полонених або загинули під час нападу Росії на Україну.
Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.
При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.
Передісторія:
- МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
- Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.
- У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал.
- В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.