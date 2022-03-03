Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку загиблих та полонених солдатів РФ

Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно Роскомнадзор: "Роскомнадзор направив у Telegram вимоги про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена ​​до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників".

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Деталі: У російському відомстві заявили, що вони виявляють інтернет-ресурси, у тому числі телеграм-ботів, які публікують інформацію про військовослужбовців ЗС РФ, які перебувають у списках полонених або загинули під час нападу Росії на Україну.

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

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