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Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку загиблих та полонених солдатів РФ

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 20:47
Скриншот з ТГ-каналу "Ищи своих"

Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно Роскомнадзор: "Роскомнадзор направив у Telegram вимоги про видалення виявлених інтернет-ресурсів. Крім того, інформація направлена ​​до слідчих органів для притягнення до відповідальності зловмисників".

Деталі: У російському відомстві заявили, що вони виявляють інтернет-ресурси, у тому числі телеграм-ботів, які публікують інформацію про військовослужбовців ЗС РФ, які перебувають у списках полонених або загинули під час нападу Росії на Україну.

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.  

Передісторія: 

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  • МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
  • Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.
  • У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал.
  • В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Теми: РосіявійнаУкраїнаполонені
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