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Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 17:27
Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони
Олександр Мотузяник, скріншот відео

У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в українському Медіацентрі

Пряма мова: "Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів".

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"Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо".

Деталі: Речник Міноборони висловив думку, що противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. 
  • Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
  • Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.

Теми: МіноборониРосіяКиївЧернігів
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