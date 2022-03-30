Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони

У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в українському Медіацентрі

Пряма мова: "Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів".

"Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо".

Деталі: Речник Міноборони висловив думку, що противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.

Передісторія:

Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.

Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.