Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони
У Міноборони вважають, що росіяни поки що не відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів, незважаючи на заяви РФ про кардинальне скорочення бойових дій на цих напрямках.
Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в українському Медіацентрі
Пряма мова: "Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів".
"Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо".
Деталі: Речник Міноборони висловив думку, що противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.
Передісторія:
- Відразу після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, Мединський заявив, що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках.
- Потім Мединський пояснив, що деескалація бойових дій російськими військами на київському та чернігівському напрямках не означає припинення вогню.
- Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області.