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Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов – Минобороны

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 17:27
Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов – Минобороны
Александр Мотузяник, скриншот видео

В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Источник: представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в украинском Медиацентре

Прямая речь: "По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове".

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"Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем".

Детали: Представитель Минобороны высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.
  • Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области.

Темы: МинобороныРосcияКиевЧернигов
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