Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов – Минобороны

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 17:27
Александр Мотузяник, скриншот видео

В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Источник: представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в украинском Медиацентре

Прямая речь: "По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове".

"Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем".

Детали: Представитель Минобороны высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.
  • Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МинобороныРосcияКиевЧернигов
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Минобороны
Разведка обнародовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые воюют в Украине
Разглашение информации срывало контракты на поставку оружия – Минобороны
Министр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы
Последние новости
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
23:36
Молдова объявляет день траура по погибшим в Украине
22:56
После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН
Все новости...