Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов – Минобороны

В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

Источник: представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в украинском Медиацентре

Прямая речь: "По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове".

"Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем".

Детали: Представитель Минобороны высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Предыстория:

Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.

Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области.