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Россияне ждут "референдума" в Южной Осетии по присоединению к РФ

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 22:35
Россияне ждут референдума в Южной Осетии по присоединению к РФ
главарь непризнанной южной осетии анатолий бибилов (слева) жмет руку российскому президенту владимиру путину (справа). фото: getty images

В российском Совете федерации ожидают проведения так называемого "референдума" о присоединении Южной Осетии к РФ, который главари непризнанной республики готовы провести как можно скорее.

Источник: заявление члена Совета федерации Андрея Климова, так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов, российское агентство "РБК"

Прямая речь Климова: "Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад.

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Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум".

Детали: Бибилов сказал, что "референдум" будет организовать легко. Глава так называемого "парламента" Южной Осетии Алан Тадтаев сказал, что "референдум" о присоединении к России проведут "в ближайшее время".

Сам Климов в заявлении намекнул, что можно повторить сценарий с Крымом.

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Впоследствии в пресс-службе Бибилова заявили для "РБК", что финальные юридические процедуры по "легитимизации" российской аннексии Южной Осетии будут завершены после выборов "президента" Южной Осетии 10 апреля.

Справка: Оккупированная российскими войсками Южная Осетия является частью территории Грузии. В 2008 году после российско-грузинской войны контингент российских оккупационных войск остался на территории республики, а непризнанное правительство объявило о независимости от Грузии.

Организация Объединенных Наций не признала независимость Южной Грузии. Самопровозглашенное правительство считают легитимным только 5 стран-членов ООН – Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Конфликт оставался "замороженным" с 2008 года в ситуации, когда грузинские власти не предпринимают попытки силового разрешения спора, а российские власти не предпринимают попытки юридической легитимизации оккупации и аннексии этой территории.

Что было раньше: На фоне неудач российских войск в Украине пророссийский главарь Бибилов заявил о желании Южной Осетии войти в состав РФ.

Темы: Южная ОсетияРосcияГрузияаннексия
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