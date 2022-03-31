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Мединському в Росії знадобиться особиста охорона – Арахамія

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 00:09
Мединському в Росії знадобиться особиста охорона – Арахамія
Переговори в стамбулі 29 березня. фото: getty images

На думку голови української делегації на переговорах із РФ Давида Арахамії, голові російської делегації Володимиру Мединському доведеться просити про особисту охорону через реакцію росіян на результати переговорів. 

Джерело: інтерв’ю Арахамії в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Арахамії: "Вчора бачив медіа моніторинг, як відреагували (на результати переговорів – ред.) у Російській Федерації. Там теж "всі зрадники", хто повернулись.

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Там цього Мединського – йому треба на охорону. Дуже розлючені люди, кажуть, що вони здають позиції.

Вони, на відміну від багатьох наших розлючених, вони почитали про гарантії і розуміють: "ми почали війну, щоби нібито боротися з НАТО, а фактично привели "копію" цього НАТО, і ще й погодилися на жорсткі гарантії для України".

Деталі: Крім того, Арахамія розуміє, чому для українського суспільства проміжні результати переговорів можуть здаватися програшем. Особливо він розуміє, що емоційно військовослужбовцям може бути важко погодитися з думкою про ведення будь-яких перемовин з росіянами щодо компромісів з огляду на звірства окупаційних військ РФ в Україні.

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Але він переконаний, що кінцевим результатом буде задоволена більша частина українців.

Голова делегації пояснив, що наразі не йдеться про жодні юридично обов’язкові документи чи зобов’язання, а лише про проміжні результати переговорів.

Передісторія: 

  • 28 березня в Стамбулі пройшов четвертий раунд перемовин між українською та російською делегаціями, внаслідок чого сторони домовились про попередню угоду щодо надання гарантій безпеки для України.
  • У Росії намагаються зобразити результат перемовин як свої "здобутки" на дипломатичному фронті, хоча Росія погодилась обговорювати статус окупованого Криму, всупереч багаторічним наполяганням про те, що це їхня територія.
  • Член української делегації Олександр Чалий запевнив, що в документах з росіянами взагалі не буде термінів "денацифікація" та "демілітаризація".

Теми: АрахаміяпереговориРосіямедіа
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