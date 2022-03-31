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Мединскому в России понадобится личная охрана – Арахамия

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 00:09
Мединскому в России понадобится личная охрана – Арахамия
переговоры в стамбуле 29 марта. фото: getty images

По мнению главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, главе российской делегации Владимиру Мединскому придется просить о личной охране из-за реакции россиян на результаты переговоров.

Источник: интервью Арахамии в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "Вчера видел медиамониторинг, как отреагировали (на результаты переговоров – ред.) в Российской Федерации. Там тоже "все предатели", кто вернулся.

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Там этого Мединского – ему нужно на охрану. Очень разъяренные люди, говорят, что "они сдают позиции".

Они, в отличие от многих наших разозленных, они почитали о гарантиях и понимают: "мы начали войну, чтобы якобы бороться с НАТО, а фактически привели "копию" этого НАТО, и еще и согласились на жесткие гарантии для Украины".

Детали: Кроме того, Арахамия понимает, почему для украинского общества промежуточные результаты переговоров могут показаться проигрышем.

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Особенно он понимает, что эмоционально военнослужащим может быть трудно согласиться с мнением о ведении каких-либо переговоров с россиянами по поводу компромиссов с учетом зверства оккупационных войск РФ в Украине.

Но он убежден, что конечным результатом будет удовлетворена большая часть украинцев.

Глава делегации пояснил, что речь пока не идет ни о каких юридически обязательных документах, а только о промежуточных результатах переговоров.

Предыстория:

  • 28 марта в Стамбуле прошел четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в результате чего стороны договорились о предварительном соглашении о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
  • В России пытаются изобразить результат переговоров как свои достижения на дипломатическом фронте, хотя Россия согласилась обсуждать статус оккупированного Крыма, вопреки многолетним настаиваниям о том, что это их территория.
  • Член украинской делегации Александр Чалый заверил, что в документах с россиянами вообще не будет терминов "денацификация" и "демилитаризация".

Темы: Арахамия переговорыРосcиямедиа
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