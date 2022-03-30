У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Голова російської делегації Володимир Мединський вважає, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.

Джерело: помічник президента Росії Володимир Мединський у коментарі щодо переговорів із українською делегацією у Стамбулі

Деталі: Мединський стверджує, що Україна "на папері" висловила готовність відмовитися від прагнення в НАТО та від зброї масового ураження, а також погодитися на те, що на військові навчання в Україні потрібен буде дозвіл РФ як "гаранта безпеки".

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При цьому він жодного слова не сказав про готовність Росії відвести війська з території України, як і шукати компроміс у питаннях про статус Криму та ОРДЛО.

Раніше Росія вимагала від України визнання Криму російським, а так званих "ДНР" і "ЛНР" незалежними. Також Кремль висував туманну вимогу щодо "денацифікації" України.

Пряма мова Мединського: "Вчора київська влада вперше за всі попередні роки заявила про свою готовність домовлятися з Росією. Вони передали нам зафіксовані на папері принципи майбутньої угоди.

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Ці принципи передбачають: відмова від вступу до НАТО; фіксація позаблокового статусу України; відмова від ядерної зброї, а також володіння, придбання, розробки інших видів зброї масового ураження, відмова від розміщення іноземних військових баз та військових контингентів; зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням з державами-гарантами, серед яких буде і Росія.

Тобто Україна заявила про готовність виконати ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років Росія наполягала. Якщо ці зобов'язання буде виконано, то загрозу створення на українській території НАТОвського плацдарму буде ліквідовано. У цьому, власне, суть, сенс та важливість попередньо узгодженого на досить високому рівні Україною документа.

Проте робота триває, переговори продовжуються.

Я хочу окремо наголосити, що принципова позиція нашої сторони щодо Криму та Донбасу залишається незмінною".

Деталі: Мединський сказав, що з 2014 року Росія "роками висувала ці вимоги і київському режиму, і його покровителям – насамперед Сполученим Штатам Америки" у своїх інтересах, але "всі ці вимоги ігнорувалися".

"Вчора українська сторона зафіксувала письмово свою готовність до виконання цілої низки найважливіших для будівництва в майбутньому нормальних і, сподіваюся, добросусідських відносин із Росією", – заявив він, повторивши всі тези пропаганди Кремля про мотиви війни проти України.

Цьому передувало: 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру. Сторони нічого не підписували, але виклали фінальні пропозиції, над якими працювали після зустрічей 28 лютого, 3-го та 7-го березня.

Україна розраховує, що країни Ради безпеки ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль) та інші охочі можуть стати гарантами безпеки України як альтернатива прийняттю в НАТО. У разі агресії проти України країни-гаранти за 3 дні мають провести консультації та надати Україні допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом.

Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях Криму та ОРДЛО.

Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.

У Німеччині заявили, що "загалом" готові виступити гарантом безпеки України, а у Великій Британії – що розглянуть таку можливість, але британські війська не братимуть участі у війні з РФ.

Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України.