Облученные россияне собираются покинуть Чернобыль и Славутич – Энергоатом
Российские оккупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.
Источник: Энергоатом
Дословно: "Подтвердилась информация, что захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.
Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции.
Пока на станции еще остается небольшое количество рашистов".
Детали: Энергоатом также сообщает, что подтвердилась информация о фортификационных сооружениях, окопах, которых россияне строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.
Отмечается, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали по первым признакам болезни: "Среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда".
В настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич.
Кроме того, оккупанты составили и подписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции".
В этом акте вооруженные российские военные написали, что персонал станции к ним не имеет претензий и все эти дни блокады и плена они их "охраняли".
Предыстория:
- "Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Российские оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, подняв радиоактивную пыль.
- 26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.
- Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС.