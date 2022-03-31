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Облученные россияне собираются покинуть Чернобыль и Славутич – Энергоатом

Алена МазуренкоЧетверг, 31 марта 2022, 18:22
Облученные россияне собираются покинуть Чернобыль и Славутич – Энергоатом
САРКОФАГ НАД ЧЕТВЕРТЫМ БЛОКОМ ЧАЭС. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Российские оккупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Подтвердилась информация, что захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.

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Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции.

Пока на станции еще остается небольшое количество рашистов".

Детали: Энергоатом также сообщает, что подтвердилась информация о фортификационных сооружениях, окопах, которых россияне строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.

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Отмечается, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали по первым признакам болезни: "Среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда".

В настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич.

Кроме того, оккупанты составили и подписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции".

В этом акте вооруженные российские военные написали, что персонал станции к ним не имеет претензий и все эти дни блокады и плена они их "охраняли".

Предыстория: 

Темы: ЧАЭСЧернобыльвойнаРосcия
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