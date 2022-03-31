Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 22:10
Саркофаг над четвертим реактором ЧАЕС. фото ілюстративне: getty images

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук вважає, що російським окупантам, які рили окопи в лісах на Чорнобильській атомній електростанції, варто присудити "премію Дарвіна".

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. 

Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові".

Довідково: Премія Дарвіна – це віртуальна гумористична премія. Її щорічно вручають у соцмережах людям, котрі найбезглудішим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе. Обов’язковими умовами є відсутність дітей та оригінальний безглуздий спосіб нанесення собі шкоди.

Премія вручається таким людям за "вилучення неповноцінних генів із генофонду людства".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними білоруських журналістів, до радіаційного лікувального центру в Гомелі регулярно привозили російських солдатів, які дістали значну дозу опромінення від порушення вимог перебування в "зоні відчуження" на ЧАЕС.
  • У ЗМІ повідомляли, що російські окупанти катаються в Рудому лісі біля Чорнобиля, здіймаючи клуби зараженого пилу.
  • 31 березня підрозділи російських окупантів виїхали з території ЧАЕС, забравши із собою полонених службовців Національної гвардії України, які охороняли об’єкт.

Теми: ВерещукЧАЕСЧорнобильокупація
Головне сьогодні

Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

Усі новини...
Верещук
За день вдалося витягти з окупації менше 1500 українців: росіяни стріляють і крадуть гумдопомогу
Верещук поговорила з комісаром ООН щодо допомоги переселенцям 
На 30 березня заплановано 3 гуманітарних коридори, всі – на Запоріжжі
Останні новини
07:11
Ворог атакував Одесу з повітря – ЗМІ
06:47
Зведення штабу: командири ворожої дивізії відмовляються воювати
06:37
"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України" – глава МЗС Британії
05:45
Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США
05:04
З Донбасу за добу евакуювали майже тисячу осіб
04:33
Графік евакуаційних потягів на 3 квітня
04:14
Зеленський нагородив орденами і медалями ще 131 військового
03:54
фотоУ Нью-Йорку сотні людей вийшли підтримати ЗСУ
03:28
Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
Усі новини...