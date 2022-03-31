Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук вважає, що російським окупантам, які рили окопи в лісах на Чорнобильській атомній електростанції, варто присудити "премію Дарвіна".
Джерело: facebook-сторінка Верещук
Пряма мова Верещук: "Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах.
Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові".
Довідково: Премія Дарвіна – це віртуальна гумористична премія. Її щорічно вручають у соцмережах людям, котрі найбезглудішим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе. Обов’язковими умовами є відсутність дітей та оригінальний безглуздий спосіб нанесення собі шкоди.
Премія вручається таким людям за "вилучення неповноцінних генів із генофонду людства".
Передісторія:
- За даними білоруських журналістів, до радіаційного лікувального центру в Гомелі регулярно привозили російських солдатів, які дістали значну дозу опромінення від порушення вимог перебування в "зоні відчуження" на ЧАЕС.
- У ЗМІ повідомляли, що російські окупанти катаються в Рудому лісі біля Чорнобиля, здіймаючи клуби зараженого пилу.
- 31 березня підрозділи російських окупантів виїхали з території ЧАЕС, забравши із собою полонених службовців Національної гвардії України, які охороняли об’єкт.