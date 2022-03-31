Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук вважає, що російським окупантам, які рили окопи в лісах на Чорнобильській атомній електростанції, варто присудити "премію Дарвіна".

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах.

Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові".

Довідково: Премія Дарвіна – це віртуальна гумористична премія. Її щорічно вручають у соцмережах людям, котрі найбезглудішим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе. Обов’язковими умовами є відсутність дітей та оригінальний безглуздий спосіб нанесення собі шкоди.

Премія вручається таким людям за "вилучення неповноцінних генів із генофонду людства".

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