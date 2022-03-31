Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 22:10
Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук
Саркофаг над четвертим реактором ЧАЕС. фото ілюстративне: getty images

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук вважає, що російським окупантам, які рили окопи в лісах на Чорнобильській атомній електростанції, варто присудити "премію Дарвіна".

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. 

Реклама:

Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові".

Довідково: Премія Дарвіна – це віртуальна гумористична премія. Її щорічно вручають у соцмережах людям, котрі найбезглудішим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе. Обов’язковими умовами є відсутність дітей та оригінальний безглуздий спосіб нанесення собі шкоди.

Премія вручається таким людям за "вилучення неповноцінних генів із генофонду людства".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • За даними білоруських журналістів, до радіаційного лікувального центру в Гомелі регулярно привозили російських солдатів, які дістали значну дозу опромінення від порушення вимог перебування в "зоні відчуження" на ЧАЕС.
  • У ЗМІ повідомляли, що російські окупанти катаються в Рудому лісі біля Чорнобиля, здіймаючи клуби зараженого пилу.
  • 31 березня підрозділи російських окупантів виїхали з території ЧАЕС, забравши із собою полонених службовців Національної гвардії України, які охороняли об’єкт.

Теми: ВерещукЧАЕСЧорнобильокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Верещук
Верещук щодо посади міністра: Про перехід в Міноборони не йдеться. Пошлють – піду
Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим
Верещук повідомила, через які пункти українці можуть в'їхати з Росії й Білорусі
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: