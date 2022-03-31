Оккупанты, рывшие окопы в лесах на ЧАЭС, заслуживают премии Дарвина – Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук считает, что российским оккупантам, которые рыли окопы в лесах на Чернобыльской атомной электростанции, стоит присудить "премию Дарвина".
Источник: facebook-страница Верещук
Прямая речь Верещук: "Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в "зоне отчуждения" Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают номинироваться на "Премию Дарвина" в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах.
Это тот случай, когда враг внушает ужас через опилки у него в голове".
Справка: Премия Дарвина – это виртуальная юмористическая премия. Её ежегодно вручают в соцсетях людям, которые самым бессмысленным образом утратили способность иметь детей или уничтожили себя. Обязательными условиями является отсутствие детей и оригинальный бессмысленный способ нанесения ущерба.
Премия вручается таким людям за "изъятие неполноценных генов из генофонда человечества".
Предыстория:
- По данным белорусских журналистов, в радиационный лечебный центр в Гомеле регулярно привозили российских солдат, которые получили значительную дозу облучения из-за нарушений норм пребывания в "зоне отчуждения" на ЧАЭС.
- В СМИ сообщали, что российские оккупанты катаются в Рыжем лесу возле Чернобыля, поднимая клубы зараженной пыли.
- 31 марта подразделения российских оккупантов выехали с территории ЧАЭС, забрав с собой пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые охраняли объект перед вторжением.