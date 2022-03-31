Чергова маячня РФ: Україна нібито постачала Німеччині "зразки крові слов'янського етносу"

Постпред РФ при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Німеччина реалізувала в Україні власну військово-біологічну програму, в рамках якої Україна зобов'язалася постачати їй "зразки крові слов'янського етносу".

Джерело: Гатілов на засіданні конференції з роззброєння у Женеві 31 березня, повідомляє сайт МЗС РФ

Дослівно: "Документи підтверджують факт реалізації Німеччиною в Україні власної військово-біологічної програми. Її метою є вивчення в умовах Східної Європи потенціалу смертельно небезпечних захворювань, таких як конго-кримська геморагічна лихоманка.

Так, у рамках цієї роботи німецький Інститут тропічної медицини імені Б.Нохта організував співпрацю із Центром громадського здоров'я МОЗ України, під час якого українська сторона зобов'язалася постачати зразки крові слов'янського етносу з різних регіонів країни".

Деталі: Гатілов також заявив, що німецькі фахівці у лікарнях Києва, Харкова, Одеси та Львова "особисто знайомилися з особливостями перебігу хвороб у місцевого населення".

За твердженням РФ, цей проект нібито фінансувався Міністерством закордонних справ ФРН та Бундесвером.

Що передувало: Раніше Росія вже поширювала величезну кількість фейків щодо України.

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Зокрема, там заявляли, що у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси нібито вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій. Крім того, окупанти нібито "викрили" плани проєкту, в якому віруси мали переносити кажани.

Крім того, окупанти "знайшли" в Україні "бойові наркотики" та знищені патогени збудників чуми та сибірської виразки.

Росіяни також запустили фейк, нібито на Житомирщині переслідують євреїв.

18 березня Радбез ООН відкинув фейкові звинувачення Росії щодо нібито наявності "військово-біологічної діяльності США в Україні".