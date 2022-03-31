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Очередной бред РФ: Украина якобы поставляла Германии "образцы крови славянского этноса"

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 23:22
Геннадий Гатилов, фото AFP via Getty Images

Постпред РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Германия реализовала в Украине собственную военно-биологическую программу, в рамках которой Украина обязалась поставлять ей "образцы крови славянского этноса".

Источник: Гатилов на заседании конференции по разоружению в Женеве 31 марта, сообщает сайт МИД РФ

Дословно: "Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Её целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Так, в рамках этой работы немецкий Институт тропической медицины имени Б.Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны".

Детали: Гатилов также заявил, что немецкие специалисты в больницах Киева, Харькова, Одессы и Львова "лично знакомились с особенностями протекания болезней у местного населения".

По утверждению РФ, этот проект якобы финансировался Министерством иностранных дел ФРГ и Бундесвером.

Что предшествовало: Ранее Россия уже распространяла огромное количество фейков об Украине.

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В частности, там заявляли, что в лабораториях Киева, Харькова и Одессы якобы изучали возможность распространения через перелетных птиц особо опасных инфекций. Кроме того, оккупанты якобы "разоблачили" планы проекта, в котором вирусы должны были переносить летучие мыши.

Также оккупанты "нашли" в Украине "боевые наркотики" и уничтоженные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы.

Россияне также запустили фейк, якобы в Житомирской области преследуют евреев.

18 марта Совбез ООН отверг фейковые обвинения России относительно якобы наличия "военно-биологической деятельности США в Украине".

Темы: РосcияГермания
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