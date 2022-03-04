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В Офісі президента не вірять, що білоруська армія перетне кордон України

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 15:56
В Офісі президента не вірять, що білоруська армія перетне кордон України
Самопроголошений Лукашенко з військовими Генштабу ЗС РБ на спільних навчаннях з росією 17 лютого 2022 року. фото: getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України.

Джерело: брифінг Подоляка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією

Пряма мова Подоляка: "Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.

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Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь прийняла участь у бойових діях.

Тобто, Білорусь не буде приймати – принаймні на сьогодні вона не приймає… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова прийняти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.

Тобто, Білорусьтак, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.

ВІДЕО ДНЯ

Поки що загрози на сьогоднішній день загрози з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає".

Деталі: Подоляк відмовився коментувати інформацію, що військовослужбовці армії Білорусі власноруч відмовляються виконувати накази щодо участі в бойових діях проти України.

Представник ОП вважає, що Росія втрачає можливість підтримки чи солідарності з боку будь-яких країн, включно з Білоруссю. 

Через обстріли російських окупантів житлових кварталів у містах України, внаслідок яких гинуть невинні мирні мешканці, жодна країна не захоче бути пліч-о-пліч з російською владою.

Однак, він визнав, що ситуація з нинішнім керівництвом Білорусі складна.

Нагадаємо: Білоруське керівництво дало можливість російській армії використовувати її територію для тилового забезпечення, а також для запуску щонайменше 70 ракет по об’єктах на території України.

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Передісторія: 

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 4 березня, що участь білоруських військових у війні Росії проти України стало би "подарунком для Заходу". Мовляв, поки білоруські військові були би на території України, кордони Білорусі з країнами НАТО були під загрозою вторгнення.
  • Пентаґон США також не володіє розвідувальними даними про готовність білоруської армії розгортати наступ спільно з російськими окупантами проти ЗСУ та українських захисників.
  • Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що небайдужі громадяни в Білорусі розпочали антивоєнний рух.
  • Зранку 4 березня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти можуть вдатися до збройних провокацій, щоби втягнути сили білоруської армії у війну проти України.
  • Експерти Центру оборонних стратегій мають дані, що окремі підрозділи білоруської армії зосереджені на північних кордонах України й приведені до повної бойової готовності. Водночас чимало військовослужбовців мають низький бойовий дух і відмовляються воювати проти Збройних Сил України.

Теми: БілорусьвійнаРосіяОфіс президента
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