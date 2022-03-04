В Офісі президента не вірять, що білоруська армія перетне кордон України

Самопроголошений Лукашенко з військовими Генштабу ЗС РБ на спільних навчаннях з росією 17 лютого 2022 року. фото: getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником перемовин з російською делегацією, вважає, що білоруська армія не наважиться долучитися до російських окупантів у війні проти України.

Джерело: брифінг Подоляка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією

Пряма мова Подоляка: "Я би не перебільшував ризики, які є з білоруського боку.

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Тобто все це періодично з’являється, що там є активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш інформацію: на сьогоднішній день – от зараз як ми розмовляєм – нема мобілізації в тому обсязі, який був би достатній для того, щоб Білорусь прийняла участь у бойових діях.

Тобто, Білорусь не буде приймати – принаймні на сьогодні вона не приймає… Принаймні в нас немає інформації, що вона готова прийняти участь у бойових діях на стороні РФ. Це – підкреслю – офіційна інформація.

Тобто, Білорусьтак, вона надала свою територію для інфраструктурних дій російської армії в рамках "союзних відносин" між ними. Але не більше того.

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Поки що загрози на сьогоднішній день загрози з білоруського боку, прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію – немає".

Деталі: Подоляк відмовився коментувати інформацію, що військовослужбовці армії Білорусі власноруч відмовляються виконувати накази щодо участі в бойових діях проти України.

Представник ОП вважає, що Росія втрачає можливість підтримки чи солідарності з боку будь-яких країн, включно з Білоруссю.

Через обстріли російських окупантів житлових кварталів у містах України, внаслідок яких гинуть невинні мирні мешканці, жодна країна не захоче бути пліч-о-пліч з російською владою.

Однак, він визнав, що ситуація з нинішнім керівництвом Білорусі складна.

Нагадаємо: Білоруське керівництво дало можливість російській армії використовувати її територію для тилового забезпечення, а також для запуску щонайменше 70 ракет по об’єктах на території України.

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