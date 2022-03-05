Північна Корея запустила ракету, 9-ту з початку року

Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила в море принаймні одну балістичну ракету, 9-ту з початку цього року.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У суботу Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета була випущена в бік моря, але не відразу повідомив, як далеко вона залетіла.

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Міністерство оборони Японії заявило, що ракета, можливо, була балістичною.

Це був дев’ятий запуск ракет КНДР у 2022 році.

Передісторія:

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Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.

Північна Корея підтвердила, що випустила "балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12", вперше з 2017 року вона випробувала зброю такої потужності.

Нагадаємо: Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.