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Північна Корея вперше з 2017 року випробувала ракету Hwasong-12

Понеділок, 31 січня 2022, 00:14
Північна Корея вперше з 2017 року випробувала ракету Hwasong-12
фото: Getty Images

Північна Корея підтвердила, що випустила "балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12", вперше з 2017 року вона випробувала зброю такої потужності.

Джерело: AFP із посиланням на державні ЗМІ КНДР

Деталі: Сеульські військові (Південна Корея) заявили, що зафіксували запуск балістичної ракети середньої дальності в неділю, це сьоме випробування Пхеньяном зброї в січні.

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Північна Корея ніколи раніше не проводила випробування такої кількості ракет протягом місяця.

"Випробувальний постріл балістичної ракети середньої та великої дальності Hwasong-12 типу "земля-земля" був проведений у неділю", — повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Випробування "підтвердило точність, безпеку та ефективність роботи системи зброї типу Hwasong-12, що знаходиться на виробництві", — додали в KCNA.

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KCNA повідомила, що випробування проводилося з використанням "системи запуску з найвищим кутом", щоб забезпечити безпеку сусідніх країн, і що "боєголовка мала камеру, яка фотографувала з космосу".

Південна Корея заявила в неділю, що Північна Корея, схоже, дотримується "подібної моделі", як у 2017 році, попереджаючи, що Пхеньян незабаром може відновити ядерні та міжконтинентальні ракетні випробування.

Востаннє Пхеньян випробував ракету Hwasong-12 середньої дальності у 2017 році.

Передісторія:

  • Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.
  • Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.
  • КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.
  • Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.

Нагадаємо: Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.

Теми: Північна Кореязброя
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