Північна Корея вперше з 2017 року випробувала ракету Hwasong-12

Північна Корея підтвердила, що випустила "балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12", вперше з 2017 року вона випробувала зброю такої потужності.

Джерело: AFP із посиланням на державні ЗМІ КНДР

Деталі: Сеульські військові (Південна Корея) заявили, що зафіксували запуск балістичної ракети середньої дальності в неділю, це сьоме випробування Пхеньяном зброї в січні.

Північна Корея ніколи раніше не проводила випробування такої кількості ракет протягом місяця.

"Випробувальний постріл балістичної ракети середньої та великої дальності Hwasong-12 типу "земля-земля" був проведений у неділю", — повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Випробування "підтвердило точність, безпеку та ефективність роботи системи зброї типу Hwasong-12, що знаходиться на виробництві", — додали в KCNA.

KCNA повідомила, що випробування проводилося з використанням "системи запуску з найвищим кутом", щоб забезпечити безпеку сусідніх країн, і що "боєголовка мала камеру, яка фотографувала з космосу".

BREAKING: First pictures of North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc