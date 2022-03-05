Із Волновахи все ж вдалося евакуювати близько 400 людей

Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати у суботу 5 березня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційого транспорту.

Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно".

Деталі: Зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.

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