Із Волновахи все ж вдалося евакуювати близько 400 людей
Субота, 5 березня 2022, 15:47
Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати у суботу 5 березня.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційого транспорту.
Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно".
Деталі: Зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.
Передісторія:
- Маріуполь і Волноваха стали найгарячішими точками в Донецькій області, їхню інфраструктуру фактично знищили, людям влаштували по суті геноцид. Також опинилися в блокаді й на межі гуманітарної катастрофи Бердянськ і Херсон.
- 5 березня мав відбутися перший етап евакуації з Маріуполя та евакуація з Волновахи, для чого сторони домовилися припинити вогонь і погодили маршрути руху до Запоріжжя.
- Проте евакуація з Маріуполя об 11:00 не почалася: її перенесли на невизначений термін, бо російська армія продовжила обстріл міста та його околиць.
- Евакуацію з Волновахи теж було зірвано.
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